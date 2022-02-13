У Казахстані згадують загиблих у протестах: в Алмати люди зібралися на мітинг і висунули вимоги

На вулиці Алмати вийшли сотні людей вшанувати пам'ять тих, хто загинув у протестах в січні 2022 року. Ті, хто прийшов на центральну площу міста висунули низку вимог до влади.

Мітингувальники вимагають розслідування усіх вбивств під час протестів. Крім того, серед інших вимог – відставка президента Касима-Жомарта Токаєва.

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Усі вимоги мітингувальників

Мітингувальники вимагають від влади встановлення пам'ятника загиблим у протестах на центральній площі Алмати. Після цього площу просять закрити для проїзду транспорту.

Ще одна вимога мітингувальників – амністія усім учасникам протестів, яких затримали на початку січня 2022 року.

Учасники мітингу, на який місцева влада не дала дозволу, також вимагають зустрічі з акіном міста, однак поки що безрезультатно. Тому близько 300 людей вирішили залишитися на площі та планують розбити намети.

Мітинг в Алмати: дивіться відео

Протести в Казахстані: головне

На початку 2022 року Казахстаном пронеслася хвиля масових протестів. Спершу причиною стало підвищення вартості газу, однак згодом мітингувальники висунули низку політичних вимог.

У Казахстані зник інтернет та мобільний зв'язок, а президент Касим-Жормарт Токаєв закликав ОДКБ (Білорусь, Вірменію, Таджикистан, Киргизстан та Росію) ввести війська.

Силовими методами влада придушила хвилю протестів. Збитки від них оцінили в 313,6 мільйона доларів, а ось дані про загиблих у різних джерелах відрізняються.

Як це було: загострення протестів у Казахстані – дивіться відео