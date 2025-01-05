В аеропорту Казані режим "Килим": там є загроза удару БпЛА

У Росії встає все більш неспокійно. Там раз за разом вводять режим "Килим" у різних аеропортах через загрозу ударів дронами.

У аеропорту Казані ввели режим "Килим". Про це пише 24 Канал із посиланням на російські телеграм-канали.

Дивіться також Ситуація в Торецьку дуже напружена і хаотична, – DeepState

Що це означає

В аеропорту Казані 5 січня 2025 року оголошено режим "Килим". Відомо, що аеропорт тимчасово не приймає та не відправляє рейсові літаки.

Попередньо обмеження ввели через загрозу атаки безпілотників.

У аеропорту "Пулково" у Санкт-Петербурзі вдруге за 4 січня 2025 року обмежували роботу. Це також було пов'язано із можливою атакою БпЛА.

Уперше це робили вночі, а вдруге про обмеження повідомили зранку.

Відомо, що шість літаків, які йшли на посадку, перебували у зоні очікування в районі Ладозького озера. Серед них були рейси з Череповця, Тюмені, Челябінська, Самари, Новосибірська та Пермі.

Губернатор Ленінградської області тоді розповів про два збиті БпЛА.