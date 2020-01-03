Казарін: "Армія, віра, мова" – це не про Порошенка, а про національну ідентичність

Володимиру Зеленському треба зрозуміти, що консервативний триптих – "армія, мова, віра", який був на озброєнні в його попередника, – це не видумка лінивих людей і не якесь беззмістовне гасло абстрактних націоналістів.

Таку думку в інтерв'ю 24 каналу висловив журналіст і телеведучий Павло Казарін .

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За його словами, армія, мова та віра – це невід'ємна частина створення національної ідентичності.

За великим рахунком, сьогоднішня лінія протистояння звучить дуже просто: є Україна, а є Росія і якесь ідеологічне чисте поле, за яким йде битва,

– пояснив Казарін.

Він навів приклад, що на початку 20 століття в російській Карелії частка карелів складала 73%, а зараз вона – приблизно 17%. І це не наслідок того, що їх знищили чи виселили до Сибіру – їх просто асимілювали. І така історія може повторитися з будь-ким.

"Росія переконала їх, що вони не карели, а росіяни. І саме тому потрібно розуміти, що той час, який виграють нам ЗСУ, солдати та офіцери, які зараз захищають нашу країну, потрібно витрачати, щоб відбудовувати українську державу всередині української держави. Треба приватизувати ці території", – наголосив журналіст.

Треба розуміти, що ідентичність, цей триптих – "армія, мова, віра" – це не порожні слова. І що окрім економічних реформ та просування країни вперед саме в економічному сенсі, треба просувати її і в сенсі ідентичності. Якщо ти не заповнюєш вакуум, за тебе буде його заповнювати хтось ще,

– підкреслив Казарін.

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