00:08
4 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Лєнка "Зоркий Глаз" і українські ракети. Шамана в президенти
      Вєсті Кремля
      20:43, 3 січня
      Вєсті.UA. Жир: Дух Януковича в Дубінському. Труханов спалився
      Вєсті.UA
      19:10, 3 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Казарін: "Армія, віра, мова" – це не про Порошенка, а про національну ідентичність

      109 Читать новость на русском
      Павло Казарін / 24 канал

      Володимиру Зеленському треба зрозуміти, що консервативний триптих – "армія, мова, віра", який був на озброєнні в його попередника, – це не видумка лінивих людей і не якесь беззмістовне гасло абстрактних націоналістів.

      Таку думку в інтерв'ю 24 каналу висловив журналіст і телеведучий Павло Казарін.

      Читайтет також: Може прийти людина, яка переможе, – Казарін розповів, що буде після смерті Путіна

      За його словами, армія, мова та віра – це невід'ємна частина створення національної ідентичності.

      За великим рахунком, сьогоднішня лінія протистояння звучить дуже просто: є Україна, а є Росія і якесь ідеологічне чисте поле, за яким йде битва,
      – пояснив Казарін.

      Він навів приклад, що на початку 20 століття в російській Карелії частка карелів складала 73%, а зараз вона – приблизно 17%. І це не наслідок того, що їх знищили чи виселили до Сибіру – їх просто асимілювали. І така історія може повторитися з будь-ким.

      "Росія переконала їх, що вони не карели, а росіяни. І саме тому потрібно розуміти, що той час, який виграють нам ЗСУ, солдати та офіцери, які зараз захищають нашу країну, потрібно витрачати, щоб відбудовувати українську державу всередині української держави. Треба приватизувати ці території", – наголосив журналіст.

      Треба розуміти, що ідентичність, цей триптих – "армія, мова, віра" – це не порожні слова. І що окрім економічних реформ та просування країни вперед саме в економічному сенсі, треба просувати її і в сенсі ідентичності. Якщо ти не заповнюєш вакуум, за тебе буде його заповнювати хтось ще,
      – підкреслив Казарін.

      Цікаво: Просувати українську ідентичність на Схід, – Казарін пояснив, як перемогти Росію

      Відео повного інтерв'ю з Павлом Казаріним

      38-річна Брітні Спірс похизувалася фігурою в бікіні: відео
      3 січня
      5856
      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Новини Росії Петро Порошенко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 3 січня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      3 січня , 22:47 О котрій потрібно лягти спати, щоб виспатись: таблиця
      Едуард Хомченко 7344
      3 січня , 22:33 Головні новини 3 січня: новий "злив" з кабінету Труби, мандри нардепів до ОАЕ, справа Арбузова
      Ірина Кошанська 792
      3 січня , 21:50 Зеленський може не відчувати, що йде по сценарію Авакова, – Лещенко
      Олена Трибушна 554
      3 січня , 21:23 Канал для окупованих територій розповідатиме, куди рухається Україна, – Трибушна
      Ірина Кошанська 487
      3 січня , 20:30 Ліквідація Сулеймані у Іраку: що про нього відомо і чим це загрожує регіону
      Анатолій Максимов 2092
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук