Кажуть, я фортеця, і я тримаюся: "Азов" показав нові моторошні фото Маріуполя
Джерело:"Азов"
З початку березня Маріуполь перебуває у блокаді ворога. Внаслідок обстрілів місто фактично зруйноване.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у півмільйонному Маріуполі 90% будівель вже немає, їх просто знищили.
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Інформаційна служба полку "Азов" показала нові світлини міста, яке було окрасою Донбасу.
Маріуполь сьогодні / фото полку "Азов"
Знімки доповнили щемливими словами:
Привіт. Я твій Маріуполь.
Ворог вибив мої скляні очі-вікна.
Бачиш мої почорнівші стіни? Він спалив моє тіло.
Він розбирає мене на шматки – цеглина за цеглиною, бо шукає мою душу. Моїх людей.
Я закриваю їх, як можу.
Кажуть, я фортеця.
І я тримаюся.
Тримаюся, поки за мене б'ються.
Я маю витримати.
Нагадаємо, раніше полк "Азов" звернувся до мешканців Маріуполя, яким вдалося виїхати з блокадного міста. Їх просять розповісти світу свою історію, щоб усі знали про злочини російських окупантів. Всі історії хочуть опублікувати та передати міжнародним організаціям, які розслідують злочини Росії в Україні.
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