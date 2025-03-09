Проросійського Джорджеску не допустили до участі у виборах президента Румунії

ЦВК Румунії не допустила скандального і вкрай правого лідера партії Келіна Джорджеску до участі у виборах президента країни. Його кандидатуру визнали недійсною. Прихильники російського кандидата невдоволені.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Digi24. Водночас проросійський кандидат може подати апеляцію, у зв'язку чим остаточне рішення можуть ухвалити не пізніше вечора 12 березня.

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Чому кандидатуру Джорджеску відхилили

Центральна виборча комісія відхилила кандидатуру Келіна Джорджеску на президентських виборах. Видання повідомляє, що "за" його участь виступило 4 члени ЦВК, інші 10 – проти. За даними Dogo24, також відхилили реєстрацію кандидатур двох інших незалежних депутатів Марії Марку та Іона Попи.

Прихильники проросійського політика, дізнавшись про рішення, зламали захисні огорожі будівлі. Зазначається, що внаслідок цього довелося втрутитися правоохоронцям. Згідно з оприлюдненою інформацією, під час цього один із демонстрантів завдав удару працівнику поліції, його розшукують.

Своєю чергою сам Джорджеску назвав відхилення його кандидатури "прямим ударом у серце світової демократії. На рішення ЦВК відреагував і американський мільярдер Ілон Маск, який також розкритикував подібні дії, називаючи недопущення проросійського кандидата "божевіллям".

За даними Bloomberg, рішення виключити Джорджеску з президентських перегонів 4 травня, ймовірно, посилить антисистемні настрої в Румунії та піде на користь крайнім правим. Водночас його відсторонення може збільшити шанси на перемогу на виборах проєвропейського кандидата, але і погіршити відносини зі США.

Digi24 також пише, що протягом наступних 24 годин він може подати апеляцію до Конституційного суду, який матиме 48 годин, аби знайти рішення.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура Румунії відкрила кримінальне провадження проти Джорджеску. Йому інкримінують низку серйозних звинувачень, зокрема, у підбурюванні до дій проти конституційного ладу, поширенні неправдивих відомостей, створенні організацій фашистського або антисемітського характеру та просуванні культу воєнних злочинців.