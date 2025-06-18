Генерал армії назвав 2 причини, чому Келлог може їхати у Білорусь

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог планує візит до Білорусі та зустріч із самопроголошеним президентом Алєксандром Лукашенком.

В етері 24 Каналу генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж припустив, з якою місією спецпредставник Дональда Трампа може поїхати у Білорусь.

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Білоруська місія Келлога

На думку колишнього голови Служби зовнішньої розвідки, білоруська місія Кіт Келлога – провести зондаж щодо можливих альтернативних варіантів підготовки мирної угоди.

Хоча я вважаю, що це сприятиме російському сценарію, тому що Лукашенко ніколи не відступить від кремлівських сценаріїв. Він діятиме за програмою Путіна. Це буде ще один канал тиску на Україну,

– мовив Маломуж.

Друга частина – це те, що восени готуються спільні російсько-білоруські навчання. Ймовірно, Келлог повинен буде довести сигнали, що Захід не ініціюватиме якісь активні бойові дії щодо самої Білорусії та Росії.

Також можуть бути передані оперативні матеріали, як часто буває під час якоїсь напруженої ситуації, у яких доводиться позиція, наприклад, США.

Це упереджувальна модель, яка не буде розголошуватися, але з урахуванням навчань й інформації про те, що це може бути загрозою ескалації як для України, так і для Заходу,

– зазначив генерал армії.

За його словами, Келлог намагається начебто зняти цю проблему й висловити позицію, що Захід готовий на якісь м'які компроміси щодо недопущення воєнних конфронтацій.

Втім, колишній голова Служби зовнішньої розвідки вважає, що наразі спецпредставник Трампа не повинен перебувати у Білорусі, щоб не легітимізувати Лукашенка й не давати додаткові важелі впливу та майданчики, щоб Владімір Путін міг тиснути на нашу державу.