Кіт Келлог прибув до України та відвідав Одеський морський порт
Колишній спецпредставник Трампа Кіт Келлог прибув до України із візитом. Американська та українська делегації обговорили наслідки російських атак, безпеку судноплавства та відновлення портової інфраструктури.
Про це 21 серпня повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту.
Що відомо про візит Келлога?
Кіт Келлог на чолі американської делегації відвідав Одеський й морський порт. До робочої зустрічі також долучились представники української влади та керівництва морської галузі.
Американцям показали наслідки російських атак на інфраструктуру порту. Також їм представили роботу морських портів в умовах війни, масштаби їх пошкоджень та заходи для підтримки їхньої роботи.
Окремо сторони обговорили безпеку судноплавства та функціонування Українського морського коридору.
Для нас важливо, що наші американські партнери можуть безпосередньо побачити, в яких умовах сьогодні працюють українські порти… Наше завдання – разом із партнерами посилювати захист портів, підтримувати безпечне судноплавство та забезпечувати стійкість української логістики,
– сказав перший заступник міністра з відновлення Сергій Деркач.
Також йшлось про подальше відновлення та розвиток портів, посилення експортних маршрутів та залучення міжнародних партнерів і приватних інвесторів до інфраструктурних проєктів.
Російські атаки на портову інфраструктуру – це удар не лише по українському експорту, а й по стабільності світових продовольчих ринків. Тому для нас важливо разом із міжнародними партнерами забезпечувати безперервність експорту та зберігати доступ українських виробників до світових ринків,
– підкреслив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.
Одним із напрямів переговорів стала економічна та інвестиційна співпраця між Україною та США. Українська сторона, як завили в міністерстві, зацікавлена в залученні американських компаній до проєктів у транспортній і комунальній сферах. Пріоритетами назвали концесійні проєкти в порту "Чорноморськ", розвиток автомобільної та залізничної інфраструктури, а також проєкти у сфері водопостачання.
Крім того, делегати обговорили можливості співпраці в межах Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. Його планують використовувати, зокрема, для залучення інвестицій у транспорт і логістику.
Нагадаємо, минулий візит Кіта Келлога до Києва відбувся 11 вересня 2025 року після реакції США на атаку російських дронів у Польщі. Тоді він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.