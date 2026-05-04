"Ви програєте, ідіть на переговори": Келлог жорстко звернувся до росіян

Генерал Кіт Келлог звернувся до росіян. Він закликав Кремль до переговорів, адже окупанти програють.

Цю заяву Кіт Келлог зробив ще 29 квітня в ефірі Fox Business. Українські ЗМІ звернули на неї увагу зараз.

До теми "Путін більше не може продовжувати": інтерв'ю ексспецпредставника Трампа про закінчення війни

Що сказав Келлог росіянам?

На думку колишнього спецпредставника Трампа по Україні, наша держава ефективно протистоїть росіянам. Наприклад, з 2014 року Україна втратила лише 1 відсоток своєї землі.

Натомість якби російські наступи були успішними, то загарбники окупували б значно більше. Та реальність інша.

Я б сказав росіянам: ви не виграєте цю війну, ви її програєте. Ідея перемоги полягає в тому, щоб ви були на іншому боці Дніпра, у Харкові, у Києві. Ви цього не зробили. Чому б вам просто не повернутися до переговорів і не сказати: "Це все, що ми отримаємо"?

– запитав Келлог.

Зверніть увагу! Джерела "РБК-Україна" заявили, що в червні-липні Україну спробують дотиснути на "приємне для Путіна завершення війни". Це можуть зробити росіяни та їхні симпатики. Але не ясно, чи мова про мирні переговори.

За його словами, Росія не отримає решту Донбасу. Келлог нагадав, що був на Донеччині і це добре укріплена територія.

Я думаю, що у росіян є проблема, яку Путін просто не визнає, але зараз у нього є проблема із Зеленським у тому сенсі, як воюють українці. Вони воюють дуже добре,

– підсумував генерал.

Росіяни ж утратили близько 1,2 – 1,4 мільйона людей загиблими та пораненими. Келлог нагадав, що в Афганістані втрати радянських військ були близько 18 тисяч. А тому Путін має "економічні проблеми".

Цікаво! Адмірал НАТО Джузеппе Каво Драгоне в інтерв'ю "РБК-Україна" 27 квітня підкреслив: Росія зараз щомісяця втрачає близько 35 тисяч солдатів. А це значно більше, ніж за всі десять років війни СРСР в Афганістані.

Келлог пропонує альтернативу НАТО, щоб захищатися від Росії

Генерал закликав Трампа створити "нове НАТО, новий оборонний союз з Європою". Зараз Альянс має дуже роздуту архітектуру та замало вкладається в оборону.

Якщо подивитися на британців зараз, вони ледве можуть розгорнути сили: у них є два авіаносці, обидва на технічному обслуговуванні. Їхні бригади працюють приблизно так само, як одна з шести. А якщо подивитися на можливості, то їх просто немає. Тому я думаю, що нам потрібно усвідомити це і сказати: нам потрібно щось інше,

– пояснив Келлог.

Генерал пропонує прийняти Україну до такого оборонного альянсу.