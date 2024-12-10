Зникла майже половина суден, які захищали Керченський міст від ударів, — ЗМІ

В окупованому Криму зменшилася кількість барж, якими окупанти захищали Керченський міст від українських морських дронів. Скоротилося їхнє число за останній місяць удвічі.

На початку листопада там було розміщено понад 30 плавзасобів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Центр журналістських розслідувань.

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У Керченській протоці залишилося 18 барж

Так, 8 листопада на супутникових знімках було видно, що по обидва боки суднохідного каналу в Керченській протоці перебували 34 плавзасоби у два ряди.

Для покращення захисту мосту їх росіяни вирішили скріпити між собою.

Кількість барж почала скорочуватися наприкінці місяця. 29 числа листопада там стояло 24 штуки, а 3 грудня залишалося щонайменше 19.

8 грудня з'явилися свіжі супутникові знімки. На них помітно, що між островом Тузла та узбережжям Керченського півострова на той момент перебувало 18 барж.

Як зменшувалася кількість барж у Керченській протоці / Колаж ЦЖР

Загалом 16 суден зникли у невідомому напрямку.