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      Керченський міст, українська церква та інше: про що збрехав Путін на прес-конференції

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      Володимир Путін неодноразово збрехав на прес-конференції
      Володимир Путін неодноразово збрехав на прес-конференції / Gettyimages

      Під час своєї щорічної підсумкової прес-конференції Володимир Путін понад 20 разів помилився, або ж свідомо збрехав, зокрема і у відповідях щодо питань, які стосуються України.

      Факт-чекінг слів Володимира Путіна провів проект "Открытые медиа".

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      "Путін у своєму виступі припустився щонайменше 23 фактичних помилки або явних спотворень дійсності. В деяких фразах було відразу по кілька помилок. У двох випадках автори стенограми на сайті Кремля главу держави виправили, змінивши його оцінки на порядок – мабуть, щоб цифри звучали ближче до реальності. Але і в цих випадках отримані цифри не збігаються з дійсністю", – сказано в матеріалі.

      Зокрема, Путін заявив, що "будівництво (Кримського) моста нічому там не заважає насправді". Насправді ще до незаконного будівництва моста українська влада попереджала Росію, що в порт Маріуполя заходять судна з надводною висотою до 44 метрів, однак Москва проігнорувала цей факт і побудувала міст висотою 35 метрів, при цьому судна вище 33 метрів під ним не пройдуть. Таким чином майже 150 суден, які традиційно заходили в Маріуполь, зараз не можуть потрапити в Азовське море.

      Читайте також: Агресія РФ в Азовському морі: Путін відзначився новим обурливим коментарем

      Збрехав Путін також і коли говорив про те, що УПЦ МП "була повністю незалежною церквою". Насправді автономія цієї церкви є суттєво обмежена – наприклад, рішення Помісного і Архієрейського соборів є для УПЦ МП обов'язковими, святе миро ця церква отримує від патріарха Московського, він же повинен благословити обраного предстоятеля Української церкви. Навіть на сайті РПЦ вказані лише три автономні церкви – Китайська, японська та Фінляндська.

      Читайте також: Путін заговорив про можливий "кровавий характер" подій навколо Православної церкви України

      Помилився Путін і коли говорив про економіку – завищив показники росту ("понад процент в рік за останні 10 років" замість 0,76%), занизив вплив санкцій на російську економіку, в 4 рази перебільшив цифри зростання авіаперевезени (не 40%, а 10%), щонайменше вдвічі "збільшив" замаси газу на Ямальському родовищі (причому в стенограмі прес-служба Путіна виправила цифру 67 мільярдів кубометрів на 6,7 мільярда – знизивши в 10 разів).

      Зманіпулював російський президент і тоді, коли порівняв ситуацію з отруєнням Скрипалів російськими спецслужбами та вбивством саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, заявивши, що у випадку вбивства останнього світ "промовчав" – насправді про це вбивство говорила вся західна преса, 21 підозрюваний заарештований, і п'ятьом з них загрожує смертна кара, в той час як головні підозрювані в замаху на Скрипаля дають інтерв'ю на російських телеканалах.

      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Санкції Конфлікт в Азовському морі Кримський міст УПЦ МП Єдина помісна церква Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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