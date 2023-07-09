Над морем у Керчі вирував смерч з блискавками: приголомшливі кадри

У тимчасово окупованому Криму дивувала погода. Мешканці Керчі змогли побачити над морем смерч з блискавою.

У Керчі вирувала сильна гроза. Вона супроводжувалася блискавками.

Читайте також Литиме як з відра: Україну накриють ще більші дощі, в яких областях вируватиме негода

На фото, які опублікували у мережі, видно, як потужна блискавка підсвічує небо над морем. Водночас поруч з нею помітний вихор від смерчу. На деяких кадрах вдалося одночасно зловити і смерч, і блискавку.

У Керчі смерч вирував разом з блискавкою / Фото "КерчІНФО"

На Говерлі блискавка вбила туристів

6 липня трапилася трагедія на Говерлі. Внаслідок влучання блискавки там постраждали 3 туристів: чоловік, жінка та 11-річна дівчинка. На місце трагедії негайно вирушили гірські рятувальники. Коли вони прибули, то дівчинка та чоловік вже були мертві. Водночас жінка перебувала в шоковому стані.

Інші туристи зняли момент влучання блискавки на відео. На кадрах видно, що звук був таким потужним, що збив людей з ніг. Рятувальники забрали з гори тіла загиблих та решту туристів.

Зауважимо, відомо, що туристи рухалися синім маршрутом.