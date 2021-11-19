Керівник "Авіаліній Антонова" не задекларував готель в окупованому Криму

Очільник "Авіаліній Антонова" Михайло Харченко вирішив не декларувати нерухомість в тимчасово окупованому Криму. Мовиться про готель Villa Rosa.

Будинок для короткочасного проживання приїжджих розташованйи у селищі Коктебель, неподалік Феодосії. Він стоїть на узбережжі Чорного моря.

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Що відомо про готель

Площа готелю – 510 квадратних метрів. Попри те, що Харченко став його власником ще у 2008 році, він не задекларував цю нерухомість.



Готель Villa Rosa / Скриншот з сайту

Журналісти "Схем" попросили очільника "Авіаліній Антонова" прокоментувати це. У відповідь Харченко заперечив свою причетність до готелю. Окрім цього, він не захотів коментувати документи з реєстру нерухомості України.



Витяг з державного реєстру / Фото "Схем"

Як дізналися розслідувачі, власнісь на Villa Rosa перереєстрували на Харченка за російськими законами у 2020 році (коли перебував на посаді керівника ДП "Антонов"). Цю інформацію він теж не прокоментував.



Власність на готель перереєстрували за російськими законами / Фото "Схем"

Перевірка декларації Харченка

Згнідно із результатами перевірки декларації Національни агентством з питань запобігання корупції, у документі є невідповідності, зокрема там відсутнє майно в окупованому Росією Криму.

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Харченко заявив, що ухвалив рішення про відчуження відповідного майна. "Ці об'єкти відчужили на початку 2021 року, однак до копій правочинів відчуження я не маю доступу", – сказав він.

НАЗК помітили недостовірне декларування і передало всю інформацію Національній поліції.

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