Керівник Дніпропетровщини платить бюджетні мільярди своїй супутниці – розслідування "Схем"

У деяких регіонах України, де не ведуться активні бойові дії, тривають відновлювальні роботи – підірваних мостів, зруйнованих осель, розбомбленої критичної інфраструктури. Через нестабільну економіку грошей на все критично бракує. Однак це не стосується Дніпропетровщини, там виділяють шалені суми на утримування доріг.

Приватна компанія "Будінвест Інжиніринг" від березня отримала на відбудову доріг в регіоні півтора мільярда гривень. Це рекорд з великим відривом у порівнянні з фінансуванням відбудови доріг у всіх інших областях України.

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Скільки витратили грошей на будівництво доріг на Дніпропетровщині

Журналісти "Схем" встановили, що співвласниця компанії тісно пов'язана з головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентином Резніченком. Зазначимо, що саме очільник ОВА вирішує, кому, на що, і в яких обсягах виділяти бюджетні кошти.

Другу половину компанії, що освоює мільярди під час активної фази війни, через наближену особу можуть контролювати бізнесмени-брати Дубинські, яких держава-партнер України – Сполучені Штати Америки офіційно оголосили у розшук через підозру у фінансових махінаціях.

Програма президента України "Велике будівництво" майже завмерла після повномасштабного вторгнення Росії. Більшість грошей з цього проєкту "перекинули" на війну. Здебільшого, важку дорожню техніку можна було побачити на відбудові підірваних мостів та відновленні повністю перебитих дорожніх сполучень.

Журналіст-розслідувач видання "Наші гроші" Юрій Ніколов, що Держказначейский сервіс "Є-дата" почав системно майоріти багатомільйонними платіжками на рахунки однієї фірми на Дніпропетровщині. Призначення – "на моб. ремонт доріг у Дніпр. області". Отримувач – фірма "Будінвест Інжиніринг". Замовник – Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

Дізнатись, куди спрямували ці кошти – неможливо

Феноменальність успіху цієї фірми полягала в тому, що за три літні місяці вона отримала вже мільярд гривень за ремонт доріг на Дніпропетровщині. Це аномальний перекіс, порівняно з іншими українськими регіонами,

– розповів Ніколов.

Від березня і станом на 31 жовтня, Дніпропетровська область витратила на ремонт доріг рекордні 2 мільярди 314 мільйонів гривень. Це більше ніж за цей же час витратила Київщина, Харківщина, Сумщина та Одещина, разом узяті. Включно з обласними центрами.

Зазначають, що жодна інша область і близько не замовляла ремонтів доріг на подібні суми. Також цікавим є те, що дорожня інфраструктура Дніпропетровщини не зазнала значних руйнувань, у порівнянні з іншими регіонами, де велися активні бойові дії.

Дізнатись, на які саме об’єкти спрямовуються ці кошти, – практично неможливо, контракти не публікуються.

Хто володіє фірмою "Будінвест Інжиніринг"

Статутний капітал фірми поділений порівну між жителями міста Дніпро – Яною Хлантою та Павлом Чухном.

Яна Хланта – 34-річна професійна спортсменка, майстер спорту з паверліфтингу. Зараз вона працює тренеркою у фітнес-клубі Human у Дніпрі. Те, що це актуальне місце роботи Хланти, підтвердили у самому фітнес-клубі.

Журналісти "Схем" встановили, що Яна Хланта – це дівчина керівника області Валентина Резніченка, вони перебувають у стосунках. Сам Резніченко – неодружений чоловік – згідно з реєстром актів цивільного стану він розлучився із колишньою дружиною ще у 2015 році.

Резніченко та Хланта останніми роками багато разів подорожували разом за кордон. Протягом 2020-2021 року вони здійснили щонайменше вісім спільних перельотів.

У цій фірмі Резніченка, Хланта щонайменше протягом 2020-2021 років отримувала зарплату. Це "Схеми" встановили завдяки джерелам у податковій службі, куди подавались відповідні звіти.

Валентин Резніченко, як керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації, перебуваючи на державній посаді, очевидно має вплив на рішення щодо розподілу бюджетних коштів між приватними компаніями-підрядниками. Водночас підряди на найбільші суми отримує компанія, співзасновницею якої є його близька людина, з якою він разом подорожує, якій його ж фірма надає транспорт у користування та сплачувала зарплату.

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Що відомо про іншого співвласника фірми

Структурі власності компанії "Будінвест Інжиніринг" має також Павло Чухно. Він є віцепрезидентом дніпровського баскетбольного клубу Прометей.

Ще один цікавий факт, Чухно – менеджер та партнер дніпровських бізнесменів-братів Володимира та Леоніда Дубинських. Річ у тім, що вони вже 10 років перебувають у розшуку ФБР (США). Їх звинувачують у махінаціях з нерухомістю у Каліфорнії.

Професійна спортсменка Яна Хланта та баскетбольний функціонер Павло Чухно, на яких порівну оформлені частки фірми "Будінвест Інжиніринг", схоже, напряму пов’язані з головою ОДА Валентином Резніченком, та розшукуваними бізнесменами братами Дубинськими.

Журналісти звернулися до Валентина Резніченка, аби він прокоментував ситуацію. Однак всі спроби марні – Очільник ОВА Дніпропетровщини ігнорує представників ЗМІ. З Яною Хланта також не вдалося вийти на зв'язок. А от Павло Чухно відповів на зв'язок, одна після почутих запитань, він поклав слухавку.

Як на це відреагували в ОП

Виявлені факти зв'язку голови Дніпропетровської ОВА з найбільшим підрядником дорожніх робіт в цій області "Схеми" виклали у запитах на ім’я президента Володимира Зеленського, який призначав Резніченка, а також на ім'я заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

Журналісти запитали, яким чином здійснюється контроль за ефективним та цільовим використанням бюджетних коштів на відбудову інфраструктури, зокрема, ремонт і будівництво доріг та в якому статусі свою роль у цих процесах відіграє Юрій Голик.

На обидва запити надійшла одна відповідь: пресслужба ОП, пославшись на воєнний стан, повідомила про "неможливість надання інформації" та "відстрочення розгляду запиту" до його закінчення. Також там зазначили, що офіс Президента України не є розпорядником коштів місцевих бюджетів".

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