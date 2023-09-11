Вгору по кар'єрній драбині: Нєбитов пішов з посади голови поліції Київщини

Голова Нацполіції Київщини заявив про свою відставку. Перебував на цій посаді Андрій Нєбитов чотири роки, а тепер буде заступником голови Нацполіції.

У понеділок ввечері, 11 вересня, стало відомо про відставку Нєбитова. За словами службовця, для нього це був неймовірний досвід та важливий етап життя. Окрім того, Нєбитов відзвітував, що йому вдалось втілити чимало проєктів.

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Нова посада для Нєбитова

Уже колишній голова правоохоронців Київщини подякував усім органам місцевого самоврядування за сприяння та розвиток таких безпекових проєктів:

"Поліцейський офіцер громади";

"Безпечна Київщина";

"Вихователь безпеки";

"Поліцейський – учасник освітнього процесу".

Це все це наші спільні досягнення. Дякую кожному жителю столичного регіону, який підтримував нас, разом з громадами ми здобули неймовірний результат. Переконаний, що сила Київщини в її людях – загартованих і нескорених.

Водночас він згадав про перші тижня після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, подякувавши тим, з ким пліч-о-пліч був на посту перед російською загрозою.

Ми були, є і будемо об'єднані спільною метою – здобути мир через перемогу над ворогом. А для цього нам всім потрібні відвага, сила і єдність. Щоб не сталося, Київщина назавжди залишиться в моєму серці.

Зверніть увагу! У Нацполіції Київщини констатували, що відтепер Андрій Нєбитов буде служити на посаді заступника голови Національної поліції України.

Зауважимо, що новим очільником правоохоронців столичного регіону став генерал третього рангу Анатолій Щадило. Одним з головних його завдань буде продовження відновлення підрозділів поліції, які були зруйновані внаслідок російської окупації.

Окрім того, за словами голови Нацполіції Івана Вигівського, перед Щадило постануть такі завдання, як забезпечення безпеки та правопорядку, захист прав і свобод громадян, протидія злочинності.