Спіймали на отриманні хабаря: СБУ вручила підозру керівництву Центральної ВЛК

Служба безпеки спільно з ДБР викрила на системній корупції заступника начальника Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України. Його підозрюють в отриманні хабарів від ухилянтів.

Посадовець налагодив злочинний механізм отримання грошей від громадян призовного віку. За різні суми хабарів він "пропонував" чоловікам ухилитися від проходження строкової військової служби в умовах воєнного стану.

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Посадовця схопили на гарячому

СБУ задокументували, що за 5 тисяч доларів заступник начальника ЦВЛК обіцяв "посприяти" військовозобов'язаному у видачі висновку комісії про непридатність до військової служби за станом здоров’я з подальшим зняттям з обліку у військкоматі. Він би також отримав право вільно перетинати державний кордон України.

Спершу правоохоронці задокументували факт передачі першої частини неправомірної вигоди у розмірі 2,5 тисячі доларів. Натомість Служба безпеки завітала в офіс до посадовця під час отримання другої частини хабаря.

Примітно, що в коридорах ЦВЛК висять таблички "Україна без корупції".

Фото з обшуків: СБУ

У фігуранта виявили понад 5 мільйонів гривень

Під час обшуків за місцем роботи та у домоволодінні фігуранта в одному з приватних секторів столиці правоохоронці виявили великі суми готівки у різній валюті. Сума вилучених коштів еквівалентна понад 5 млн грн.

Йму вже повідомили про підозру у межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Якщо його провину встановлять, посадовцю загрожує покарання до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.