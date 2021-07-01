За даними ЗМІ, за короткі терміни з міського бюджету Кам'янського на фірми-прокладки було виведено понад 100 мільйонів гривень. Йдеться про фірми "Будівельна компанія "Білдінг Буд" і "Буд-Рем Сервіс", оформлених на Олександра Лісовця.

Ці компанії вигравали всі великі підряди з ремонту міської інфраструктури – і з реконструкції скверу, і з укладання бруківки, і будівництва стадіону. Статутний капітал цих фірм склав всього 500-1000 гривень, і були вони створені буквально напередодні початку реконструкцій,

– розповіло видання.

При цьому роботи виконувалися неякісно, ​​а увагу поліції привернув той факт, що під час ремонту в одному з міських скверів в акти виконаних робіт вносилися неправдиві відомості. Субпідрядниками, які поставляли будматеріали для робіт, стали підприємства членів партії "Бджола", яку очолює мер Кам'янського Андрій Білоусов.

Як повідомили журналісти, одну зі схем Білоусов міг використовувати для особистого збагачення. Міськрада схвалила передачу землі в центрі міста фірмі підприємця Данила Хомухи. Примітно, що засновниками однієї з компаній бізнесмена є дружина мера Анастасія і його кум Олександр Іванов.

ЗМІ повідомили також, що за останній час ТОВ "Аварійна служба міста" виграла тендери на ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання, водовідведення та електропостачання загальною вартістю близько 18 млн грн. Однак роботи не виконувалися.

"Білоусов розповідав про те, що муніципальна структура виконала 12 тисяч заявок. Судячи з усього, фальшиві заявки в мерії прикривали такими ж фальшивими актами виконаних робіт. В результаті вже за 10 адресами з даного списку відкриті кримінальні провадження за ст. 364 і 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)", – зазначило видання.

За іншими фактами порушень поліція також почала розслідування.

Не виникає сумнівів, що якщо копнути глибше, то знайдуться і нові випадки, коли нинішня влада міста грабує своїх же земляків і постійно покращує свій добробут,

– резюмувало видання.

Раніше повідомлялося, що мер Білоусов сприяв появі в Кам'янському незаконного звалища твердих побутових відходів.