"Керівництво Харківської області втекло": росіяни поширили новий вкид

В інфопросторі поширюють фейк, начебто Харківська область залишилась без керівництва, яке раптово зникло через спробу наступу росіян. Ця інформація не відповідає дійсності, а нічим іншим, як фейком російської пропаганди.

Це підтвердив заступник голови Харківської ОВА Роман Семенюха, повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

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Який вкид поширили росіяни

Росіяни поширили чергову брехню про те, що Харківська область залишилась без керівництва, яке нібито раптово зникло через спробу наступу росіян. Уточнюють, що подібну інформацію поширюють російські телеграм-канали та канали, які маскуюються під українські.

В ОВА спростували фейк

Керівництво Харківської ОВА у повному складі перебуває у Харкові, виконуючи поставлені задачі політичним керівництвом країни та Генеральним Штабом ЗСУ, – повідомив заступник голови ОВА Роман Семенюха.

За його словами, росіяни вже неодноразово намагались популяризувати фейки про втечу української влади – як місцевого рівня, так і вищого керівництва України. Та, як наголосив Семенюха, кожного разу це була брехня.

Росіяни не зайшли у Вовчанськ

Крім того, у Центрі наголосили, що інформація про те, що росіяни зайшли у Вовчанськ Харківської області, у місті тривають тяжкі бої, яку поширюють тг-канали, теж не відповідає дійсності.

Офіційно підтвердженої інформації про перебування російських загарбників у Вовчанську немає. Про це очільник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі,

– наголошують фахівці.

Наголошують, що наразі на північному рубежі міста чути автоматні постріли й вибухи. Проте Вовчанськ розташований лише за 4 кілометри від кордону – тому ця зона постійно обстрілюється, і там постійно йдуть бої.