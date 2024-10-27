У львівській лікарні, де на корупції спіймали лікарку, звільнили керівництво

Департамент охорони здоров'я Львова оголосив про звільнення Марти Соколовської, директорку 1-ї міської клінічної лікарні імені князя Лева. Це рішення прийняли після інциденту, пов'язаного з арештом завідувачки відділення лікарні Марії Мазур за звинуваченням у хабарництві.

Лікарку-алергологиню Марію Мазур затримали на хабарі 3 тисячі доларів 23 жовтня.

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У той же день в управлінні охорони здоров'я Львівської міської ради повідомили, що керівницю Соколовську Марту, в колективі якої стався інцидент, звільнили з посади керівника,

– ідеться у повідомленні.

В Управлінні наголосили, що так буде зі всіма головними лікарями, в колективі яких виявлятимуть корупцію.

Окрім того, догану оголосили генеральному директору Львівського ТМО-2, до якого належить лікарня на Ужгородській, 1, Андрію Миськіву.

Що відомо про хабарництво лікарки-алерголога

73-річну алерголога Львівської міської лікарні Марію Мазур заарештували за вимагання хабаря від пацієнта. За даними слідства, Мазур вимагала 3 000 доларів США в обмін на вплив на рішення медико-соціальної експертної комісії про присвоєння пацієнтці третьої групи інвалідності.

Правоохоронці провели обшуки в її офісі, де, як повідомляється, вилучили понад 2,2 мільйона гривень готівкою, а також додаткові кошти в різних валютах. Справу розслідують.