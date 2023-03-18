Поки солдати гниють в окопах: керівництво міноборони Росії купує елітне житло за сотні мільйонів

Військове керівництво Росії в час повномасштабної війни не відмовляє собі в купівлі елітного житла. Вартість нерухомості оцінюють в десятки чи навіть сотні мільйонів рублів.

Такі результати продемонструвало розслідування журналістів. Заступники Шойгу наживаються на війні, поки окупантів відправляють на вірну загибель, а їхнім родинам видають пельмені, дрова, шуби тощо.

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Квартири на мільйони рублів: як шикують співробітники російського Міноборони

Такий собі Ніколай Панков уже 18 років працює на посаді заступника міністра оборони – довше, ніж Шойгу очолює це відомство. На свою доньку Марію він записав чотирикімнатну квартиру в ЖК "Дім управління справами президента" вартістю близько 70 мільйонів рублів, яка у тому ж будинку, в якому колись жив російський прем'єр-міністр Міхаіл Мішустін. Цікаво, що з реєстру дані про цю квартиру видалені, вони залишилися тільки в архівних записах, які є в розпорядженні журналістів.



Ніколай Панков / Фото росЗМІ

У 2022 році Шойгу призначив собі нового заступника – Віктора Горемикіна, який вже багато років працює в російському міноборони. За цей час він став власником авто Lexus та квартири площею 141 квадратний метр за 50 мільйонів рублів.

На сина Горемикіна, якого батько прилаштував на роботу в ФСБ, записана квартира площею майже 110 квадратних метрів і вартістю 50 мільйонів рублів.



Віктор Горемикін / Фото росЗМІ

Павєл Попов один із найбільш відданих заступників Шойгу, відколи той ще очолював МНС. Він з дружиною є власником квартири в московському ЖК "Смоленська застава" вартістю 70 мільйонів рублів, але її подружжя отримало безкоштовно від міноборони.

У тому ж ЖК отримав квартиру ще один заступник Шойгу – Алєксандр Фомін. Нерухомість, вартістю понад 140 мільйонів рублів задекларували на ім'я його сина.

Також у "Смоленській заставі" квартиру отримав керівник восьмого управління генштабу Юрій Кузнєцов.



ЖК "Смоленська застава" / Фото The Insider

У цьому елітному ЖК квартиру вартістю 70 мільйонів також отримав і командувач російськими сухопутними військами Алєг Салюков. Крім того, його син отримує замовлення від міноборони як підрядник, що теж дає сім'ї чималі доходи.



Алєг Салюков / Фото росЗМІ

Начальник військово-топографічного управління генштабу Алєксандр Залізнюк, контрадмірал Алєг Криворог, начальник військ радіоелектронної боротьби Юрій Ласточкін, начальник головного управління зв'язку Вадім Шамарін та підозрюваний у звірствах у Бучі Сєргєй Чубарикін також отримали квартири вартістю в десятки мільйонів рублів у будинку біля станції метро ЦСКА в Москві.

Командувач угруповання окупантів "Схід" Рустам Мурадов також отримав від міноборони дорогу квартиру та їздить на авто BMW X7, вартість якого перевищує кілька офіційних річних доходів генерала.



Рустам Мурадов і Путін / Фото росЗМІ

Радниця Шойгу "зірвала куш"

У 2012 році Шойгу призначив своєю радницею Марію Китаєву. Станом на 2020 рік вона ще була на посаді, проте чи досі вона там працює – невідомо. Однак відомо інше – вартість її квартир перевищує мільярд рублів, зокрема, мова йде про:

квартиру в ЖК "Мисливська садиба" за 200 мільйонів рублів;

квартиру в ЖК "Дім на Бурденко" за 26- мільйонів (оформлена на маму);

квартиру в ЖК "Дім з левами" за 200 мільйонів;

2 квартири в ЖК "3-й Самотічний провулок" за 100 мільйонів кожна, одна з них оформлена на брата;

квартиру в ЖК "Bunin" за 490 мільйонів, оформлену на брата, а на його доньку оформлена квартира за 80 мільйонів;



Марія Китаєва – радниця-магнатка / Фото з соцмереж

Вартість квартир сумарно становить понад 1,4 мільярда рублів. Також Китаєва проводила забудови на землях міноборони, які були продані за заниженими цінами. Цьому, майбуть, сприяв і її чоловік Юрій Садовенко – заступник Шойгу.

Також у власності подружжя є автомобілі.

Тим часом російські солдати сотнями гинуть щодня, поки російське міноборони збагачується незаконним шляхом, час від часу роблячи вистави про підтримку родин солдатів та загиблих.