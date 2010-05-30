Начальник Київської міліції Олексій Крикун відсторонив від виконання обов’язків начальника Шевченківського райуправління міліції, його заступника, помічника начальника чергової частини — оперативного чергового і дільничного на час проведення внутрішнього службового розслідування та розслідування прокуратурою кримінальної справи за фактом смерті студента в цьому районному управлінні.

Про це Крикун повідомив під час зустрічі з матір’ю загиблого молодого чоловіка. Начальник главку висловив жінці співчуття і гарантував проведення об’єктивного розслідування, попри те, що "попереднє розслідування, проведене міліцією, не знайшло жодних порушень в діях своїх співробітників".

Як раніше повідомлялося, 28 травня у зв’язку зі смертю студента в Шевченківському райуправлінні міліції Києва прокуратура порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень співробітниками цього райвідділу.

У київському главку міліції заперечують причетність правоохоронців до загибелі студента.