Керівництву Укрзалізниці байдуже до пасажирських перевезень, їх цікавить прибуток, – Криклій
Укрзалізницю планують розділити на 3 окремі компанії. Це потрібно для того, щоб керівництво компанії більше дбало про пасажирські перевезення. Наразі ними нехтують, адже вони не є прибутковими.
У керівництва Укрзалізниці показник винагороди прив’язаний до фінансових результатів, тому їм цікаво розвивати те, що прибутково. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, пише "НВ".
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А прибутковими є вантажні перевезення. Менеджменту абсолютно все одно, давайте говорити відверто, що відбувається в пасажирських, – заявив Криклій.
За його словами, повинен бути конкретний менеджмент, який працюватиме лише з пасажирськими перевезеннями. Для цього їх виділять в окрему компанію. Та дотуватимуть з бюджету, адже перевезення пасажирів наразі є збитковими. Вантажна компанія залишиться прибутковою та буде сплачувати дивіденди до бюджету.
"Зараз у нас існує крос-субсидування між підрозділами. Тобто вантажні перевезення заробляють, а пасажирські – ні. І ось перші субсидують других на суму 12−14 мільярдів гривень на рік", – додав Криклій. Та зазначив, що такий процес є непрозорим.
Що відомо про зміну структури Укрзалізниці
- Розділити компанію на 3 частини, 2 з яких приватизувати, пропонував прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. А раніше й ексголова Укрзалізниці Євген Кравцов.
- Пасажирські перевезення є збитковими для компанії та фінансуються з доходів вантажних перевезень. Укрзалізниця прогнозувала, що у 2020 році збитки від пасажирських перевезень можуть сягнути 14,3 мільярда гривень, якщо не почати реформувати галузь. При цьому компанія не отримує від держави грошей на оновлення пасажирського рухомого складу, хоча це передбачено законодавством.