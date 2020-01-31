12:56
31 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Воскресіння" Верховного правителя. Приємний сюрприз для Путіна
      Вєсті Кремля
      22:16, 30 січня
      Вєсті.UA: Епічний бій за крісло мера Києва. Мушкетер Дубінський
      Вєсті.UA
      20:57, 30 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ

      Керівництву Укрзалізниці байдуже до пасажирських перевезень, їх цікавить прибуток, – Криклій

      1514 Читать новость на русском
      Криклій заявив, що керівництво Укрзалізниці цікавить лише прибуток / mtu.gov.ua

      Укрзалізницю планують розділити на 3 окремі компанії. Це потрібно для того, щоб керівництво компанії більше дбало про пасажирські перевезення. Наразі ними нехтують, адже вони не є прибутковими.

      У керівництва Укрзалізниці показник винагороди прив’язаний до фінансових результатів, тому їм цікаво розвивати те, що прибутково. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, пише "НВ".

      Читайте також: Керівника Укрзалізниці Євгена Кравцова звільнили з посади: деталі

      А прибутковими є вантажні перевезення. Менеджменту абсолютно все одно, давайте говорити відверто, що відбувається в пасажирських, – заявив Криклій.

      За його словами, повинен бути конкретний менеджмент, який працюватиме лише з пасажирськими перевезеннями. Для цього їх виділять в окрему компанію. Та дотуватимуть з бюджету, адже перевезення пасажирів наразі є збитковими. Вантажна компанія залишиться прибутковою та буде сплачувати дивіденди до бюджету.

      "Зараз у нас існує крос-субсидування між підрозділами. Тобто вантажні перевезення заробляють, а пасажирські – ні. І ось перші субсидують других на суму 12−14 мільярдів гривень на рік", – додав Криклій. Та зазначив, що такий процес є непрозорим.

      Що відомо про зміну структури Укрзалізниці

      Підтримує Росію у ПАРЄ: Ясько пояснила, чому Льовочкіну не виключать з делегації України
      сьогодні
      11597
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Укрзалізниця Владислав Криклій Транспорт
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Шесть лет назад ко мне домой пришло прошлое
      Павло Казарін 395
      сьогодні , 10:16 Велика Британія залишає ЄС: епопея про Brexit у мемах
      Світлана Попова 1287
      28 січня , 10:58 Хто такі Bob Moses та чому їх концерт не варто пропускати: 7 лютого, Bel etage
      224
      22 січня , 17:30 Як стабільно заробляти на покері і не прогоріти. Банкрол-менеджмент
      386
      сьогодні , 10:10 Куратори Кремля: на Путіна працює "Мінськ", а не Сурков чи Козак
      Дмитро Литвин 607
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук