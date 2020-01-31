Керівництву Укрзалізниці байдуже до пасажирських перевезень, їх цікавить прибуток, – Криклій

Укрзалізницю планують розділити на 3 окремі компанії. Це потрібно для того, щоб керівництво компанії більше дбало про пасажирські перевезення. Наразі ними нехтують, адже вони не є прибутковими.

У керівництва Укрзалізниці показник винагороди прив’язаний до фінансових результатів, тому їм цікаво розвивати те, що прибутково. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, пише "НВ".

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А прибутковими є вантажні перевезення. Менеджменту абсолютно все одно, давайте говорити відверто, що відбувається в пасажирських, – заявив Криклій.

За його словами, повинен бути конкретний менеджмент, який працюватиме лише з пасажирськими перевезеннями. Для цього їх виділять в окрему компанію. Та дотуватимуть з бюджету, адже перевезення пасажирів наразі є збитковими. Вантажна компанія залишиться прибутковою та буде сплачувати дивіденди до бюджету.

"Зараз у нас існує крос-субсидування між підрозділами. Тобто вантажні перевезення заробляють, а пасажирські – ні. І ось перші субсидують других на суму 12−14 мільярдів гривень на рік", – додав Криклій. Та зазначив, що такий процес є непрозорим.

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