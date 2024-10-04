"Я розберуся та найму найкращих адвокатів": чоловік керівниці МСЕК про фото з мільйонами доларів

ДБР викрило керівницю Хмельницького МСЕК та її сина на незаконному збагачені, виявивши лише готівкою майже 6 мільйонів доларів у різних валютах. В родині посадовиці вперше висловилися стосовно ситуації з обшуками та фото з грошима, які поширилися в мережі.

За словами друзів родини Крупи, на фото, де якийсь чоловік старанно перекладає стоси доларів, зображений саме чоловік керівниці МСЕК. Журналісти ТСН розшукали Володимира Крупу та поговорили з ним.

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Що сказав чоловік Крупи про обшуки

Володимир Крупа зазначив, що у питанні обшуків у його родині він вважає, що є компетенція кожного органу. Чоловік сказав, що, його адвокати розберуться з усім цим.

Для Тетяни Василівни найму кращих адвокатів України. Вони (правоохоронці – 24 Канал) мають не тільки до Тетяни Василівни претензії. Вони мали претензії й до мене. Почалось все з того, що мали претензії до мого сина. Він керівник пенсійного фонду (обласне управління – 24 Канал),

– сказав він.

Чоловік підозрюваної також наголосив, що свою дружину та сина буде захищати, і знає, як це зробити.

"Розберуться і правоохоронці, там теж є професійні люди. Якщо дійде до суду, то і суд розбереться. Буду захищатись і сам, бо знаю, що про мене збирають інформацію", – зауважив Володимир Крупа.

Окрім цього, він додав, що особисто суттєво допомагає ЗСУ та конкретному офіцеру, але не афішує це.

Як прокоментував чоловік фото з грошима

На запитання журналістів про те, звідки гроші, зображені на фото правоохоронців, Володимир Крупа відповів, що не знає, навіщо це фото публікувати, а також йому невідомо, чи справжній знімок, чи ні.

Але я знаю одне – є чинне законодавство. Я його знаю. Це законодавство дозволяє мені в його межах мати і готівку, і безготівкові кошти. З огляду на те, що я фінансист і спеціаліст з коштів, як ви думаєте, я розберусь з цим питанням? Я думаю, що розберусь. І мене зрозуміють,

– сказав він.

Водночас Володимир Крупа на запитання про те, що це все ж таки за фото, відповів, що не знає, що це за фото, і він його буцімто не бачив.

Також чоловік підозрюваної підкреслив, що "завжди з оптимізмом дивлюся на будь-яку ситуацію, яка в мене стається". А також пояснив, що 22 роки працював керівником органу фінансового контролю та "якби порушував законодавство, то 22 роки не працював би в такому органі".