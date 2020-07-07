Крим був не потрібен, а "референдум" у 2014-му – законний: Кернес дав інтерв'ю одіозному Шарію
Мер Харкова Геннадій Кернес дав інтерв'ю проросійському блогеру Анатолію Шарію. Він переконаний, що український Крим нібито був нікому не потрібен, а "референдум" про приєднання Криму до Росії, який пройшов у 2014 році під дулами автоматів, – законним. Чому це інтерв'ю Кернеса є зашкваром і як насправді проходив референдум у Криму – читайте в нашому матеріалі.
Скандальна заява Кернеса про Крим
Мер Харкова не раз відзначився прихильними заявами про Росію та любов'ю до проросійських свят (наприклад, 9 травня). Цього разу Геннадій Кернес знову відзначився заявою, яка обурює українців.
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Чиновник вважає, що так званий референдум, який Росія провела у Криму після анексії в 2014 році, був законним. Додає скандальності заяви те, що її Кернес висловив в інтерв'ю представникам одіозного проросійського блогера Анатолія Шарія.
Харківський мер спочатку сказав, що тодішній президент України Віктор Янукович і керівники різних відомств повинні були залишитися в країні (під час Революції Гідності – 24 канал) і провести зустріч в одному з міст Півдня чи Сходу. Як приклад Кернес назвав Одесу, Харків, Донецьк чи Крим.
А його не стало, тобто Крим нікому не потрібен був. Кримчани провели свій референдум. Вони мали право проводити референдум, згідно з Конституцією Криму, так як це Автономна Республіка Крим,
– заявив Кернес.
При цьому харківський чиновник додав, що "ніколи не міг подумати, що управлінці Криму підуть в Росію".
Також Кернес відмовився відповідати на питання, чи було законним так зване "приєднання Криму до Росії". Однак він визнав, що півострів є українською територією.
Я не буду давати ніякої оцінки. Можу сказати лише те, що Крим – це українська територія,
– сказав він.
Як насправді відбувався російський референдум у Криму:
- 20 лютого 2014-го Росія напала на Україну – її війська зайшли в Крим. Цей день офіційно вважається початком окупації Росією українського Криму.
- У той час в нашій країні тривав Євромайдан, а Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. Однак в ніч на 22 лютого Янукович втікає з України, а Верховна Рада у цей же день відсторонила його від влади.
- У перші дні окупації РФ перекинула на територію півострова своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Це було просто, адже в укранському Криму базувалися війська Чорноморського флоту Росії. Паралельно на півострові з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму". Разом з російськоми військовими "казаки" почали підбурювати людей до протестів і приєднання до Росії.
- 16 березня Москва провела так званий референдум, який послугував їй підставою для незаконного "приєднання" Криму до Росії.
- Цей референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Росія переконує, що явка на голосуваннні склала понад 80%, але незалежні дані значно нижчі – 32,4%. Тож немає сенсу вірити країні-окупанту, яка переконує, що 96 – 97% жителів українського півострова проголосували за приєднання до Росії.
- Зауважимо, весь цивілізовний світ наголошує: Росія незаконно анексувала український Крим і незаконно провела там "референдум". За це проти окупантів ввели жорсткі економічні санкції, які будуть продовжувати аж до деокупації півострова.
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Чому інтерв'ю Кернеса на каналі Шарія – зашквар?
Анатолій Шарій – відомий блогер з Києва, який ще у 2012 році втік за кордон. У всіх соцмережах він транслює свою проросійську позицію, постійно негативно говорить про Україну, а особливо про Майдан і українських військових. Як приклад, в одному зі своїх блогів Шарій назвав російсько-українську війну на Донбасі "громадянською війною".
Майже всі його міркування дуже схожі на меседжі російської пропаганди. Шарій часто критикує українську владу, при цьому вигадуючи та перекручуючи інформацію.
Інтерв'ю Геннадія Кернеса на каналі Шарія – виглядає доволі скандально. Харківський мер розповідав про Україну і Крим проросійським прихильникам (шаріївцям), тому це інтерв'ю вже можна назвати необ'єктивним. Чому? Тому що питання і думки так званого журналіста Шарія зводяться до одного – показати у розмові красиву Росію і побільше критикувати Україну та нашу владу.
До того ж, це інтерв'ю на каналі Шарія станом на 7 липня переглянули майже 600 тисяч користувачів. Це доволі багато. Частина з них – це прихильники Шарія, які не сприймають українських патріоричних спікерів, а чекають на спікера з проросійськими поглядами. Кернес своїми словами про законність референдуму в Криму лише догодив їм.
Найгучніші проросійські заяви Кернеса
Ми вже згадували на початку статті, що харківський мер неодноразово робив проросійські заяви та висловлював проросійську позицію. Наводимо коротко найгучніші з них:
- У 2015 році Кернес заявив, що не вважає Росію агресором. Просто нагадаємо, що на Донбасі вже рік тривала російсько-українська війна і був анексований Крим. Повну заяву – читайте тут.
- Кожного року 9 травня Кернес проводив у Харкові ходу "Полку безсмертної перемоги". Виключенням став 2020 рік через карантин. Учасники цих акції часто мали георгіївські стрічки (заборонені в Україні), світлини загиблих у 2 Світовій війні і вигукували "Спасибі дідові за перемогу!".
- У червні 2019-го Кернес виступив за прямі переговори України з Росією і додав, що "ми повинні покаятися, що звинувачуємо один одного". На переконання харківського мера, на перевори з РФ нібито існував запит населення України. Більше про цю заяву – читайте у статті.
- Також Кернес повернув одному з проспектів Харкова ім’я маршала СРСР часів керівництва Йосипа Сталіна – Георгія Жукова. Проукраїнські активісти постійно виступали проти цього.