Мер Харкова Геннадій Кернес дав інтерв'ю проросійському блогеру Анатолію Шарію. Він переконаний, що український Крим нібито був нікому не потрібен, а "референдум" про приєднання Криму до Росії, який пройшов у 2014 році під дулами автоматів, – законним. Чому це інтерв'ю Кернеса є зашкваром і як насправді проходив референдум у Криму – читайте в нашому матеріалі.

Скандальна заява Кернеса про Крим

Мер Харкова не раз відзначився прихильними заявами про Росію та любов'ю до проросійських свят (наприклад, 9 травня). Цього разу Геннадій Кернес знову відзначився заявою, яка обурює українців.

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Чиновник вважає, що так званий референдум, який Росія провела у Криму після анексії в 2014 році, був законним. Додає скандальності заяви те, що її Кернес висловив в інтерв'ю представникам одіозного проросійського блогера Анатолія Шарія.

Харківський мер спочатку сказав, що тодішній президент України Віктор Янукович і керівники різних відомств повинні були залишитися в країні (під час Революції Гідності – 24 канал) і провести зустріч в одному з міст Півдня чи Сходу. Як приклад Кернес назвав Одесу, Харків, Донецьк чи Крим.

А його не стало, тобто Крим нікому не потрібен був. Кримчани провели свій референдум. Вони мали право проводити референдум, згідно з Конституцією Криму, так як це Автономна Республіка Крим,

– заявив Кернес.

При цьому харківський чиновник додав, що "ніколи не міг подумати, що управлінці Криму підуть в Росію".

Також Кернес відмовився відповідати на питання, чи було законним так зване "приєднання Криму до Росії". Однак він визнав, що півострів є українською територією.

Я не буду давати ніякої оцінки. Можу сказати лише те, що Крим – це українська територія,

– сказав він.

Це важливо! Відповідаючи на питання про референдум у Криму, Кернес не згадав про російських військових. Саме під дулами автоматів цих "зелених чоловічків" проходило фейкове голосування. Тому вірити його результатам (Росія намалювала там аж 97% "за") не варто.

Як насправді відбувався російський референдум у Криму:

20 лютого 2014-го Росія напала на Україну – її війська зайшли в Крим. Цей день офіційно вважається початком окупації Росією українського Криму.

У той час в нашій країні тривав Євромайдан, а Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. Однак в ніч на 22 лютого Янукович втікає з України, а Верховна Рада у цей же день відсторонила його від влади.

У перші дні окупації РФ перекинула на територію півострова своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Це було просто, адже в укранському Криму базувалися війська Чорноморського флоту Росії. Паралельно на півострові з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму". Разом з російськоми військовими "казаки" почали підбурювати людей до протестів і приєднання до Росії.

16 березня Москва провела так званий референдум, який послугував їй підставою для незаконного "приєднання" Криму до Росії.

Цей референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Росія переконує, що явка на голосуваннні склала понад 80%, але незалежні дані значно нижчі – 32,4%. Тож немає сенсу вірити країні-окупанту, яка переконує, що 96 – 97% жителів українського півострова проголосували за приєднання до Росії.

Зауважимо, весь цивілізовний світ наголошує: Росія незаконно анексувала український Крим і незаконно провела там "референдум". За це проти окупантів ввели жорсткі економічні санкції, які будуть продовжувати аж до деокупації півострова.

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Чому інтерв'ю Кернеса на каналі Шарія – зашквар?

Анатолій Шарій – відомий блогер з Києва, який ще у 2012 році втік за кордон. У всіх соцмережах він транслює свою проросійську позицію, постійно негативно говорить про Україну, а особливо про Майдан і українських військових. Як приклад, в одному зі своїх блогів Шарій назвав російсько-українську війну на Донбасі "громадянською війною".



Майже всі його міркування дуже схожі на меседжі російської пропаганди. Шарій часто критикує українську владу, при цьому вигадуючи та перекручуючи інформацію.

Докладно про те, у які скандали потрапляв Анатолій Шарій та те, чому він не повертається в Україну – читайте у матеріалі за посиланням.

Інтерв'ю Геннадія Кернеса на каналі Шарія – виглядає доволі скандально. Харківський мер розповідав про Україну і Крим проросійським прихильникам (шаріївцям), тому це інтерв'ю вже можна назвати необ'єктивним. Чому? Тому що питання і думки так званого журналіста Шарія зводяться до одного – показати у розмові красиву Росію і побільше критикувати Україну та нашу владу.

До того ж, це інтерв'ю на каналі Шарія станом на 7 липня переглянули майже 600 тисяч користувачів. Це доволі багато. Частина з них – це прихильники Шарія, які не сприймають українських патріоричних спікерів, а чекають на спікера з проросійськими поглядами. Кернес своїми словами про законність референдуму в Криму лише догодив їм.

Найгучніші проросійські заяви Кернеса

Ми вже згадували на початку статті, що харківський мер неодноразово робив проросійські заяви та висловлював проросійську позицію. Наводимо коротко найгучніші з них: