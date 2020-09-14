Кернес впав у кому через коронавірус, – ЗМІ
Міський голова Харкова Геннадій Кернес перебуває у лікарні з двостороннім запаленням легень. У нього діагностували коронавірус і хвороба протікає у важкій формі.
Кернес зараз перебуває у комі, принаймні, про це пише "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела в Офісі Президента та в Харківській мерії.
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Що відомо про стан Геннадія Кернеса
- Він перебуває у Харківській міській лікарні №17.
- Захворів Кернес начебто на початку вересня, а до лікарні потрапив минулого тижня.
- Востаннє на публіці його бачили під час святкування дня міста, 23 серпня.
- Невідомо чи кома, в яку начебто впав Кернес, є штучною, а чи ж є наслідком важкої форми COVID-19.
- Перші чутки про COVID-19 у Кернеса з’явилися на початку вересня, втім, тоді його пресслужба спростувала цю інформацію.
Відомо, що наразі обов’язки мера Харкова виконує секретар міськради Олександр Новак.
Тим часом у департаменті з питань інформації і зв’язків з громадськістю Харківської мерії таки визнали, що Геннадій Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному. Однак, там відмовились говорити про те, чим хворіє міський голова Харкова. Директор департаменту Юрій Сидоренко зазначив, що це – лікарська таємниця, передають місцеві ЗМІ.
Що відомо про Геннадія Кернеса: коротко
- Йому 61 рік, на посаді мера Харкова він перебуває понад 10 років.
- У 80-х – 90-х, за різними свідченнями, займався кримінальною діяльністю.
- У політиці Кернес від початку нульових: у 2002 році вперше був обраний секретарем міської ради більшістю депутатського корпусу, але згодом його з цього поста звільнили. На нього він повернувся у 2006 році.
- У тому ж 2006 році фінансував передвиборчу кампанію кандидата на посаду міського голови Михайла Добкіна й фактично очолював його передвиборчий штаб. Саме в цей час Добкін і Кернес стають відомі зйомками передвиборчого агітаційного ролика, де лунають такі слова: "Міша, у тєбя скучноє ліцо, тєбє нікто дєнєг нє даст".
- Був активним членом "Партії Регіонів", очолював Харківську міську організацію політсили.
- У 2014 році на Кернеса скоїли замах. Під час велопрогулянки у нього стріляли. Його лікування відбувалося в Ізраїлі.
- Після цього Кернес з’являється на публіці в інвалідному візку.
- Останніми роками виступає проти закону про декомунізацію і то встановлює пам’ятник Георгію Жукову, то рішенням ради перейменовує вулицю на його честь.
- На початку карантину виступав проти закриття метро у Харкові, у серпні теж заявляв, що не закриє метрополітен в разі потрапляння Харкова у червону карантинну зону.