Міський голова Харкова Геннадій Кернес перебуває у лікарні з двостороннім запаленням легень. У нього діагностували коронавірус і хвороба протікає у важкій формі.

Кернес зараз перебуває у комі, принаймні, про це пише "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела в Офісі Президента та в Харківській мерії.

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Що відомо про стан Геннадія Кернеса

Він перебуває у Харківській міській лікарні №17.

Захворів Кернес начебто на початку вересня, а до лікарні потрапив минулого тижня.

Востаннє на публіці його бачили під час святкування дня міста, 23 серпня.

Невідомо чи кома, в яку начебто впав Кернес, є штучною, а чи ж є наслідком важкої форми COVID-19.

Перші чутки про COVID-19 у Кернеса з’явилися на початку вересня, втім, тоді його пресслужба спростувала цю інформацію.

Зверніть увагу! Харківська міська лікарня №17 визначена однією з опорних у лікуванні хворих з COVID-19.

Відомо, що наразі обов’язки мера Харкова виконує секретар міськради Олександр Новак.

Тим часом у департаменті з питань інформації і зв’язків з громадськістю Харківської мерії таки визнали, що Геннадій Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному. Однак, там відмовились говорити про те, чим хворіє міський голова Харкова. Директор департаменту Юрій Сидоренко зазначив, що це – лікарська таємниця, передають місцеві ЗМІ.

Що відомо про Геннадія Кернеса: коротко