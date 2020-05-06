Кернес планує відкрити метро Харкова з 12 травня

Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що з 12 травня планує відновити роботу метро в місті, незважаючи на карантин через коронавірус. Зауважимо, що уряд не планував дозволяти роботу метро щонайменше до 22 травня.

"У жодній країні світу не закрили метро. Навіть в Італії та Іспанії працювало метро. В Кабміні цього не розуміють. Вони вважають, що це розсадник коронавірусу. Але це не так, тому що у підземці працюють потужні витяжки", – заявив Кернес у коментарі виданню "Страна".

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За словами мера Харкова, влада готова пускати у вагони метро тільки обмежену кількість людей, щоб уникнути штовханини.

Метро має їздити. У всьому іншому будемо синхронізуватися з наказами уряду,

– додав Кернес.

Він також поскаржився, що вже тиждень не може дотелефонуватися до прем'єра Дениса Шмигаля. За словами Кернеса, Кабмін діє нерозумно щодо критичної інфраструктури міст. Саме тому мер Харкова і хоче поговорити з прем'єр-міністром.

"Метрополітен є лише у трьох містах України, зокрема у Харкові. Перевозить 2 мільйони осіб. Якщо Кабмін не дозволить запустити метро зараз і не компенсує нам збитки від замороженого метрополітену, то треба, щоб люди знали, хто у цьому винен. А винен Шмигаль", – заявив Кернес.

Він додав, що збитки від простою метро – сотні мільйонів. Метро – величезний інфраструктурний об'єкт, який не можна зупиняти, поїзди повинні їздити, інакше вони простоюють та іржавіють, резюмував мер Харкова.

Що відомо про попередню відмову Кернеса закривати метро

Роботу метро в Україні у зв'язку з карантином заборонили 17 березня. Проте Кернес відмовився закривати метро Харкова. Аргументував це тим, що на той момент у місті ще не було жодного зафіксованого випадку коронавірусу.

Президент Володимир Зеленський тоді заявив, що якщо Кернес порушуватиме закон, а він вже починає це робити, то його особисто чекає кримінальна відповідальність.

Після цього мер Харкова таки закрив метро.



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