Кернес відмовився закрити метро Харкова: різка реакція Зеленського

Володимир Зеленський закликав Кабмін посилити обмеження карантину через коронавірус, зокрема заборонити роботу метрополітенів. Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що не виконуватиме це розпорядження.

Глава держави різко відреагував на таку Кернеса. Він підкреслив, що кожен ймовірний випадок захворювання у Харкові – особиста відповідальність мера. Про це Зеленський сказав в ефірі програми "Свобода слова".

До теми В Україні припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні перевезення

Скажу відверто, дуже обережно. Якщо він порушуватиме закон, а він вже починає це робити, то його особисто чекає кримінальна відповідальність,

– наголосив президент.

Зазначимо, що Кернес назвав рішення президента не обґрунтованим, адже у Харкові наразі не зафіксували жодного випадку захворювання коронавірусом.

Важливо! У Києві зафіксували 2 нових випадки зараження коронавірусом. Таким чином, станом на 16 березня у країні є 7 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

Які карантинні заходи діють в Україні зараз: