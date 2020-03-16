Кернес відмовився закрити метро Харкова: різка реакція Зеленського
Володимир Зеленський закликав Кабмін посилити обмеження карантину через коронавірус, зокрема заборонити роботу метрополітенів. Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що не виконуватиме це розпорядження.
Глава держави різко відреагував на таку Кернеса. Він підкреслив, що кожен ймовірний випадок захворювання у Харкові – особиста відповідальність мера. Про це Зеленський сказав в ефірі програми "Свобода слова".
До теми В Україні припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні перевезення
Скажу відверто, дуже обережно. Якщо він порушуватиме закон, а він вже починає це робити, то його особисто чекає кримінальна відповідальність,
– наголосив президент.
Зазначимо, що Кернес назвав рішення президента не обґрунтованим, адже у Харкові наразі не зафіксували жодного випадку захворювання коронавірусом.
Важливо! У Києві зафіксували 2 нових випадки зараження коронавірусом. Таким чином, станом на 16 березня у країні є 7 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.
Які карантинні заходи діють в Україні зараз:
- В Україні по всій території 12 березня оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року.
- Не працюють навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участю глядачів.
- Міста тим часом запроваджують жорсткіші заходи: закривають усе, окрім продуктових магазинів, аптек, та заправок
- Україна від 16 березня закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припиняє міжнародне авіа та залізничне сполучення.
- З 18 березня в Україні припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні перевезення.
- Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.