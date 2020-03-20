Кернес звернеться до Кабміну з проханням відновити роботу метро у Харкові

У межах посилення карантину в Україні заборонили роботу метрополітенів. Найгірше цю новину сприйняв мер Харкова Геннадій Кернес. Тож зараз міська влада Харкова готує звернення до Кабінету міністрів з проханням відновити роботу метрополітену.

Кернес заявив, що метро – це життя, тому його потрібно поновити. Про це мер Харкова сказав після засідання "Антикризового штабу".

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Він зауважив, що роботу метрополітену відновлять, хоча і з деякими обмеженнями.

Звернення до Кабінету міністрів, щоб вони переглянули, тому що ні Харків, ні Київ, ні Дніпро не витримають цього натиску потоку пасажирів, які сьогодні прив’язані працювати, тому що це трудові колективи,

– сказав Кернес.

Зауважимо, що харківський метрополітен зачинили вперше з 1975 року, коли його запустили. Однак Кернес до останнього не хотів закривати метро у Харкові. Відбулося це лише після погроз Зеленського.

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Які карантинні заходи діють в Україні зараз

В Україні по всій території 12 березня оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року.

Не працюють навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участю глядачів.

Міста тим часом запроваджують жорсткіші заходи: закривають усе, окрім продуктових магазинів, аптек, та заправок

Україна від 16 березня закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припиняє міжнародне авіа та залізничне сполучення.

З 18 березня в Україні припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні перевезення.

Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.

Станом на 19 березня в Україні 26 зафіксований випадок зараження коронавірусом, серед інфікованих – три жертви.



Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу