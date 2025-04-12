"Ісусе, будь ласка, дай нам сил": речниця Білого дому молиться, перш ніж вийти до журналістів
- Речниця Білого дому Керолайн Левітт молиться зі своїми колегами перед кожним пресбрифінгом.
- Відео з молитвою Левітт поширив телеканал Fox News, а вперше опублікувала Марго Мартін.
Речниця Білого дому Керолайн Левітт має цікаву традицію перед кожним брифінгом із журналістами. Американська посадовиця разом із колегами зачитує молитву, перш ніж вийти до медійників.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео з Керолайн Левітт, яке поширив телеканал Fox News.
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Керолайн Левітт молиться перед брифінгами
У мережі зазначили, що речниця Білого дому Керолайн Лівітт молиться зі своїми співробітниками перед кожним пресбрифінгом.
Першою відео, де Лівітт молиться перед зустріччю зі ЗМІ, опублікувала в мережу Х Марго Мартін, старша помічниця в Адміністрації президента Трампа.
На Лівітт стояла зі своїм персоналом у Білому домі біля зачинених дверей, які вели в кімнату для брифінгу.
Господи Ісусе, дай нам силу, знання, здатність чітко формулювати наші слова, розважатися і бути впевненими. В ім'я Ісуса. Амінь,
– сказала Лівітт.
Потім речниця вийшла, щоб почати свій брифінг.
Керолайн Левітт молиться, перш ніж почати брифінг із журналістами / Відео з акаунту Марго Мартін у соцмережі Х
До слова, раніше державний секретар США Марко Рубіо з'явився в етері телеканалу Fox News з хрестом на лобі. Це символ Попільної середи в католицьких конфесіях, який знаменує початок Великого посту перед Великоднем.