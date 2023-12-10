Керована авіаційна ракета летіла у напрямку Полтавщини: у частині областей була тривога

Увечері 10 грудня у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Повідомили, що керована авіаційна ракета рухалася у бік Полтавщини.

Близько 19:10 Повітряні сили повідомили, що російська ракета рухається у бік Полтавської області. Наголошували про загрозу для Миргорода.

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Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Згодом Повітряні сили попередили, що ракету вдалося ліквідувати. В областях оголосили відбій. Дякуємо захисникам українського неба.

Російські окупанти продовжують атакувати територію України дронами-камікадзе та ракетами. Окрім того, країна-терористка веде активну інформаційну війну. Людей просять довіряти тільки інформації з офіційних джерел.

Росія почала більш узгоджену кампанію з руйнування української енергетики

Розвідка Великої Британії повідомила, що російські окупанти мають на меті продовжити руйнувати українську енергетику. Ба більше, наразі їхні атаки – більш скоординовані. Водночас захисники українського неба проявляють неймовірну хоробрість й мужність. Їхній результат вражає. Ворогу не вдасться реалізувати жодних своїх задумів.