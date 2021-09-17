Керував танковою ротою у боях за Дебальцево та Іловайськ: окупанта засудили до 10 років

Шевченківський районний суд Чернівців заочно засудив до 10 років позбавлення волі бойовика терористичної організації "ДНР". Відомо, що окупант брав участь у війні на Донбасі проти України.

Суд виніс вирок, керуючись матеріалами контррозвідки Служби безпеки України.

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Слідчі встановили, що уродженець міста Костянтинівка, що на Донбасі, навесні 2014 року приєднався до угруповання бойовиків "Восток".

Радикально налаштованого молодика одразу зарахували до танкового батальйону, пізніше став начальником штабу цього підрозділу, а згодом – першим заступником командира з організації та ведення бойових дій,

– розповіли у СБУ.

Окупант брав участь у "гарячих точках" війни на Донбасі

Терорист особисто керував танковою ротою під час боїв у різних "гарячих точках", зокрема:

у так званому Дебальцівському котлі,

біля Донецького аеропорту,

Іловайська,

Авдіївки,

Савур-Могили.

Зауважимо, що там масово загинули українські військові та правоохоронці. За свої "подвиги" бойовика відзначили нагородами "ДНР".

Бойовика засудили до 10 років

Суд визнав бойовика винним у вчиненні злочину за статтею 258-3 про участь у терористичній групі чи терористичній організації. Йому призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Наразі засуджений переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області. Його оголошено в розшук.