Нова речниця Трампа поширювала дописи на підтримку Путіна після початку війни, – The Telegraph

Нова прессекретарка Білого дому Кеті Захарія у 2022 році поширювала дописи, у яких стверджувалося, що Володимир Путін бореться з таємною мережею впливових еліт, а Україна нібито пов’язана з нею. Також вона підтримувала конспірологічні теорії, які неодноразово спростовували.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на матеріали CNN.

Що відомо про проросійські погляди нової прессекретарки Трампа?

Нова прессекретарка президента США Дональда Трампа Кеті Захарія опинилася в центрі уваги через дописи в соцмережах, які вона поширювала у 2022 році. Зокрема, вона поділилася публікацією, що зображувала Володимира Путіна як противника таємної мережі впливових лівих еліт, а Україну пов'язувала з нею.

У дописі, який Захарія поширила на платформі Truth Social, стверджувалося, що Путін веде війну проти так званої таємної змови, а Україна нібито перебуває на її боці. Публікація містила зображення Гілларі Клінтон, Барака Обами, Джо Байдена та Джорджа Сороса, яких автор допису пов'язував із цією мережею.

Крім того, у 2022 році Захарія поширювала дописи, пов'язані з теорією змови Pizzagate. Вона безпідставно звинувачувала відомих американських політиків. Зокрема, в одному з дописів згадувала Джона Подесту – колишнього керівника апарату Білого дому за президентства Білла Клінтона. Подеста заперечував ці звинувачення, а сама теорія Pizzagate не має доказового підґрунтя. Гілларі Клінтон також називала її вигадкою.

Додатковий скандал виник довкола юридичної освіти посадовиці, адже Дональд Трамп неодноразово називав її адвокаткою. Під час першого брифінгу на запитання журналістів про складання адвокатського іспиту Захарія відповіла, що зробила це під час переїзду до Китаю.

Представник Демократичної партії Тед Лью зазначив, що іспити американської колегії адвокатів неможливо скласти у Китаї. Розслідування бюлетеня Popular Information підтвердило відсутність у Захарії юридичної ліцензії в жодному штаті США.

Нагадаємо, Захарія змінила на посаді прессекретарки Білого дому Каролін Левітт, яка залишила її в серпні 2026 року. До призначення вона працювала старшою радницею з комунікацій у Trump Media & Technology Group, компанії, якій належить Truth Social, а також регулярно виступала на Fox News як коментаторка політики адміністрації Трампа.

Оголошуючи про її призначення, американський президент наголошував на її відданості своїй адміністрації та підтримці його політичного курсу. Сама Захарія після появи публікацій заявила, що вдячна за можливість працювати прессекретаркою та має намір ефективно представляти політику президента.