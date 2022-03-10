Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали Український дім у Лондоні, де збирають допомогу
Джерело:Верховна Рада
Герцог та Герцогиня Кембриджські у Лондоні відвідали Український культурний центр. У ньому волонтери збирають гуманітарну допомогу українцям.
Велика Британія підтримує Україну у протистоянні з Росією. Це вчергове показали принц Вільям і його дружина Кетрін.
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В Українському культурному центрі волонтери збирають і сортують гуманітарну допомогу для постраждалих від війни українців.
Королівська сім'я підтримує Україну / Фото з телеграму ВР
Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали Український дім / Фото з телеграму ВР
Волонтери у Лондоні збирають допомогу українцям / Фото з телеграму ВР
Королівська сім'я підтримує Україну: останні новини
- Королева Летиція вийшла у світ в вишиванці на знак підтримки України.
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