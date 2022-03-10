Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали Український дім у Лондоні, де збирають допомогу

Герцог та Герцогиня Кембриджські у Лондоні відвідали Український культурний центр. У ньому волонтери збирають гуманітарну допомогу українцям.

Велика Британія підтримує Україну у протистоянні з Росією. Це вчергове показали принц Вільям і його дружина Кетрін.

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В Українському культурному центрі волонтери збирають і сортують гуманітарну допомогу для постраждалих від війни українців.



Королівська сім'я підтримує Україну / Фото з телеграму ВР



Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали Український дім / Фото з телеграму ВР



Волонтери у Лондоні збирають допомогу українцям / Фото з телеграму ВР

Королівська сім'я підтримує Україну: останні новини

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