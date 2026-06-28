Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, передає "Думка".

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Що відомо про інцидент?

Подія сталася на автомобільній дорозі Калинова – Новоселівка – Золочів. За попередньою інформацією, легковий автомобіль наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет, унаслідок чого стався вибух.

Найбільше постраждала жінка. Вона отримала тяжку вибухову травму лівої ноги. До лікарні в Золочеві її на мотоциклі доставив місцевий житель, який одним із перших прибув на допомогу. Після прибуття до медичного закладу жінка втратила свідомість.

Медики надали їй першу невідкладну допомогу, після чого у важкому стані транспортували до обласної лікарні для подальшого лікування.

59-річний чоловік отримав рвану рану правого ліктьового суглоба. Наразі йому також надають необхідну медичну допомогу.

Обставини інциденту встановлюють відповідні служби. Правоохоронці та профільні фахівці мають з'ясувати, який саме вибухонебезпечний предмет здетонував на дорозі.

Важливо! Мешканців Харківщини вкотре закликають не відвідувати потенційно небезпечні території, особливо поблизу колишніх районів бойових дій, та не торкатися підозрілих предметів, адже навіть після деокупації окремі ділянки залишаються замінованими й становлять смертельну небезпеку.

Де ще траплялися подібні випадки?

Увечері 23 травня в Приморському районі Одеси стався вибух автомобіля, внаслідок якого постраждали двоє людей.

За даними поліції, невідомі підірвали автомобіль Volkswagen на вулиці Університетській. Обидва потерпілі перебували в салоні транспортного засобу та отримали поранення різного ступеня тяжкості. Медики оперативно прибули на місце події та надали постраждалим необхідну допомогу.

На місці вибуху працювали слідчі, оперативники, криміналісти та вибухотехніки поліції, які збирали докази та встановлювали обставини інциденту. У Службі безпеки України повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт.

Правоохоронці наразі встановлюють осіб, причетних до підриву автомобіля, а також мотиви скоєння злочину. У СБУ зазначили, що досудове розслідування триває.

Також правоохоронці повідомили, що інформуватимуть населення про майбутні деталі справи та пошук підозрюваних.