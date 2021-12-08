Це повідомив журналістам речник прокуратури Харківщини. Також про цю сім'ю розповіли в дитсадочку, куди ходив вбитий малюк.

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Довго чекала дитину

Під час спілкування зі слідчими підозрювана сказала, що напередодні взнала про страшний діагноз. За даними телеграму "Труха", жінка вважала, що лише вона зможе попіклуватися про дитину.

Newsroom повідомив, що в дитячому садочку, куди водили малюка, досі не вірять у те, що сталося. Мовляв, чекала на дитину 10 років.

Для нас це жах. Сім'я дуже хороша. Не могла цього зробити,

– сказала завідувачка садочка

Також вона спростувала інформацію про те, що жінка виховувала сина самотужки. Адже батько теж інколи приходив його забирати.

Що було відомо раніше

36-річна жінка викинулася з вікна 4 поверху. Вона під ранок зателефонувала в поліцію, коли лежала під будинком. Потерпілу негайно госпіталізували, а в помешканні виявили вбитого хлопчика. Поряд було знаряддя вбивства – пояс халату.

Правоохоронці встановили, що в момент інциденту у квартирі перебував ще дідусь малюка. Проте 66-річний чоловік сказав, що нічого підозрілого не чув.