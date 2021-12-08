Об этом сообщил журналистам спикер прокуратуры Харьковщины. Также об этой семье рассказали в детском саду, куда ходил малыш.
Это событие Убило сына и выпрыгнула в окно: харьковчанка совершила жуткое преступление
Долго ждала ребенка
Во время общения со следователями подозреваемая сказала, что накануне узнала страшный диагноз. По данным телеграма "Труха", женщина считала, что только она сможет позаботиться о ребенке.
Newsroom сообщил, что в детском саду, куда водили малыша, до сих пор не верят в произошедшее. Якобы ждала ребенка 10 лет.
Для нас это ужас. Семья очень хорошая. Не могла этого сделать,
– сказала заведующая садиком.
Также она опровергла информацию о том, что женщина воспитывала сына сама. Ведь отец иногда приходил его забирать.
Что было известно раньше
36-летняя женщина выбросилась из окна 4 этажа. Она под утро позвонила в полицию, когда лежала под домом. Пострадавшую немедленно госпитализировали, а в доме обнаружили убитого мальчика. Рядом было орудие убийства – пояс халата.
Правоохранители установили, что в момент инцидента в квартире находился еще дедушка. Однако 66-летний мужчина сказал, что ничего подозрительного не слышал.