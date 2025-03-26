Масштабна кібератака: в Укрзалізниці обіцяють невдовзі відновити онлайн-продаж квитків

Укрзалізниця розраховує відновити онлайн-ресурси після масштабної кібератаки вже найближчим часом. Наразі фахівці компанії та залучені експерти продовжують працювати цілодобово.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

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Коли Укрзалізниця відновить онлайн-сервіси

Укрзалізниця розраховує "вийти на фінішну пряму" з відновлення ресурсів вже у найближчий час. В компанії наголосили, що каси та всі залізничники продовжують працювати в посиленому режимі.

Помічники – вокзальні "янголи" – теж на чергуванні та готові вам допомогти. Через каси продаються квитки на найближчі дати – 26 та 27 березня,

– йдеться в заяві Укрзалізниці.

Пасажирам рекомендують за можливості купувати квитки не у пікові години, а найкращий час для цього: з 09:00 до 11:00 та з 14:30 до 16:30.

Дякуємо всім пасажирам за терпіння, а власників паперових квитків, які були придбані після 22 березня, чекає комплімент від Укрзалізниці на борту та можливість безкоштовно скористатись платними залами очікування на вокзалах країни,

– додали в компанії.

Зараз фахівці Укрзалізниці та залучені експерти продовжують працювати цілодобово, щоб вже найближчим часом повернутись "із гарними новинами".

Раніше також стало відомо, що Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах – їм було подовжено графік роботи. Отже, мешканцям Києва та Київщини не потрібно їхати до великих вокзалів, аби придбати квиток.

В Укрзалізниці повідомили, що цілодобово працюють каси на станціях:

Калинівка

Бориспіль

Бровари

Видубичі

Яготин

Баришівка

Березань

Гнівань

На станціях Боярка, Брівки, Чорнорудка та Звягель графік роботи кас було подовжено до 21:00.

Нагадаємо, збій в онлайн-системах Укрзалізниці спричинила масштабна кібератака росіян. Попри намагання ворога, поїзди курсують чітко без затримок та всі операційні процеси руху відлагоджено в резервному форматі.