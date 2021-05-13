Байден обговорить з Путіним кібератаку на трубопровід Colonial Pipeline – Голос Америки

Вашингтон зараз перебуває у контакті із Москвою і хоче обговорити хакерську атаку на один з найбільших трубопровідних операторів США Colonial Pipeline. Ввідповідальні країни мають повпливали на кіберзлочинців-вимагачів.

Про це американський президент Джо Байден повідомив у своїй промові. Він не вважає, що до атаки причетні росіяни, хоча хакери, найімовірніше, живуть у Росії. Тож, він заявив про намір зустрітись зі своїм російським колегою і обговорити це питання.

Увага Чи зустрінеться Путін з Байденом наживо: у Кремлі пояснили формат зустрічі

Пиво за вакцинацію у Вашингтоні

У Вашингтоні влаштували безкоштовну вакцинацію від COVID-19 просто неба. Щоб заохотити більше людей зробити щеплення – за укол пропонують келих пива.

Повний випуск "Голосу Америки": дивіться відео