В Укрзалізниці розповіли, чи був витік даних про пасажирів і вантажі під час кібератаки

Нещодавно сталася кібератака на Укрзалізницю. Під час цієї кібератаки витоку даних не було.

Про це заявив на пресконференції голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, про що повідомили в Суспільне, інформує 24 Канал.

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Під час кібератаки не було витоку про вантажі чи даних пасажирів

Під час кібератаки витоку даних не було, оскільки система не зберігає особисті дані пасажирів та інформацію про військові вантажі.

Жодні інформації про спеціальні або військові вантажі в наших системах не зберігається. Не буду вдаватися в деталі, але існує інший документообіг, який є захищеним, не є цифровим і відбувається в закритих каналах. Тому навіть, якщо ворог намагався якусь інформацію щодо до цього отримати, то ця інформація захищена і не є доступною через для цифрових атак,

– сказав він.

Також Перцовський заявив, що під час кібератаки не було витоку персональних даних пасажирів.

"Укрзалізниця не зберігає персональних даних наших пасажирів. У нас є обмін даними, зокрема, з Дією, але все побудоване так, що ми просто отримуємо відгук від системи підтвердження або не підтвердження певних людей, не зберігаючи при цьому персональні дані наших пасажирів", – сказав керівник УЗ.

Нагадаємо, що у компанії головним підозрюваним у кібератаці вважають Росію.