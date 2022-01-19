Кібератаки та інфляція: у KSE розповіли, що чекає бізнес в умовах російської агресії
19 січня 2022 , 15:50
Джерело:24 канал
В умовах російської агресії існує низка загроз для бізнесу. У Київській школі економіки розробили аналітичний документ.
В ньому підготували три найімовірніші сценарії російської агресії. Про загрози розповіла в ефірі 24 каналу віцепрезидентка KSE з економіко-політичних досліджень Наталія Шаповал.
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Вона пояснила філософію документа: громадяни, як і бізнес, повинні підготуватися до сценаріїв, спланувати роботу і трохи менше залежати від комунікаційного шуму, який навмисно створює Росія.
З чим пов'язані ризики
За її словами, ризики, які потрібно враховувати пов'язані із:
- енергетичними ресурсами;
- кібератаками;
- фінансовими ризиками;
- змінами на ринках облігацій;
- змінами у валютному курсі;
- інфляцією.
У KSE розповіли, що чекає бізнес в умовах російської агресії: дивіться відео
Про який документ мовиться
- Аналітичний документ про три найімовірніші сценарії російської агресії підготувала Київська школа економіки. За їхньою логікою, кожен з варіантів містить енергетичні, кібер- та фінансові атаки, дезінформаційні кампанії та соціальну дестабілізацію в містах.
- Варіант перший – обмежений. Конфлікт триватиме на Донбасі та супроводжуватиметься інформаційними атаками. Росія дестабілізуватиме внутрішню українську політику, перешкоджатиме бізнесу, погіршуватиме інвестиційний клімат, відлякуватиме торгових партнерів.
- Згідно з другим сценарієм, територія конфлікту розшириться. В зоні ризику – Харків, Суми, Маріуполь, Херсон та Одеса, а ще все Причорномор'я – щоб відрізати Україну від доступу до Чорного моря.
- Порти можуть бути однією з пріоритетних цілей Росії. Цей варіант агресії обмежуватиметься залякуванням або локальними операціями без повноцінного глибокого вторгнення на нашу територію.
- Третій сценарій наступу – повномасштабний. В зоні конфлікту буде вже вся Україна.
- Ще один сценарій – оптимістичний. Він можливий, якщо міжнародні дії та тиск на Росію будуть ефективними, а ціна потенційного вторгнення буде більшою, ніж вигоди від нього для Кремля.