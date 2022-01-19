Кібератаки та інфляція: у KSE розповіли, що чекає бізнес в умовах російської агресії

В умовах російської агресії існує низка загроз для бізнесу. У Київській школі економіки розробили аналітичний документ.

В ньому підготували три найімовірніші сценарії російської агресії. Про загрози розповіла в ефірі 24 каналу віцепрезидентка KSE з економіко-політичних досліджень Наталія Шаповал.

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Вона пояснила філософію документа: громадяни, як і бізнес, повинні підготуватися до сценаріїв, спланувати роботу і трохи менше залежати від комунікаційного шуму, який навмисно створює Росія.

З чим пов'язані ризики

За її словами, ризики, які потрібно враховувати пов'язані із:

енергетичними ресурсами;

кібератаками;

фінансовими ризиками;

змінами на ринках облігацій;

змінами у валютному курсі;

інфляцією.

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Про який документ мовиться