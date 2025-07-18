Знищено великий обсяг баз даних: кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру "Газпрому"

В четвер, 17 липня, кіберкорпус ГУР уразив мережеву інфраструктуру ПАТ "Газпром", який бере безпосередню участь у забезпеченні збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомляють джерела 24 Каналу в ГУР.

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Що відомо про кібератаку на інфраструктуру "Газпрому"?



За даними джерел в ГУР, внаслідок кіберудару було завдано суттєвих збитків мережевій інфраструктурі російського газового монополіста, зокрема знищено великий обсяг баз даних та встановлено спеціальне програмне забезпечення.

Відповідно до інформації співрозмовника в ГУР МО, за результатами операції було відключено доступ до інформаційної системи "Газпрому" системних адміністраторів (близько 20 000), встановлено програмне забезпечення на сервери "Газпрому", яке в подальшому буде знищувати дані інформаційної системи "Газпрому".

Крім того було знищено:

резервні копії даних інформаційної системи "Газпрому";

бази даних біля 390 дочірніх компаній "Газпрому" та його філіалів в тому числі "Газпром Тепло Енерго", "Газпром Обл Енерго", "Газпром Енергозбит" та сотні інших;

дані кластерів серверів 1С (10 серверів надзвичайно високої потужності) разом зі всіма файлами (договори, накази, розпорядження) "Газпрому" та дочірніх компаній;

дані допоміжних систем (захисту даних, контролю над серверами, адміністрування та багато іншого);

бази даних систем аналітики трубопроводів, клапанів, датчиків, помп та іншого. Видалено серверів з аналітикою роботи систем SCADA відповідальних за керування технічною інфраструктурою;

операційні системи на доступних серверах та пошкоджено BIOS (сервери не вмикаються та вимагатимуть фізичного втручання для відновлення роботи).

Кібератака на інфраструктуру "Газпрому" / Фото джерел 24 Каналу в ГУР

"Деградація російських інформаційних систем до часів технологічного середньовіччя триває. Користуючись нагодою, вітаємо російських "кіберфахівців" з черговим "здобутком" і радимо поступово замінювати мишки та клавіатури на молотки та обценьки в якості основних інструментів праці", – зазначив співрозмовник з української розвідки.

Нагадаємо, кіберфахівці ГУР з 10 по 12 червня провели серію успішних кібератак на ресурси російської податкової та митної служби. Це дозволило на деякий час паралізувати внутрішній документообіг.