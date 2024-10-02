Кіберкорпус ГУР МО завдав удару по російському фінсектору

Українські хакери не дають окупантам спокою. Зокрема, кіберкорпус розвідників завдав удару по російському фінсектору

Кіберкорпус Головного управління розвідки атакував російський фінсектор. Джерела 24 Каналу у ГУР розповіли деталі про чергову атаку на банківський сектор Росії, який забезпечує агресію російських військ проти України.

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Що відомо про наслідки

Як повідомляють джерела в українській розвідці, під кіберудар потрапили зокрема Альфа-банк, банк "Откритіє", а також телекомунікаційний оператор "Ростелеком".

Крім цього, внаслідок атаки відбувся глобальний збій в системі швидких платежів, припинили роботу мобільні додатки банків та онлайн-банкінг, а також внутрішні сервіси фінустанов. Писали також, що це відбувалось по всій території Росії.

Як повідомляють російські ЗМІ, в банках держави-агресорки визнають глобальний збій, проте не зазначають його причини. Також не можуть вказати терміни відновлення роботи сервісів.

Наслідки кібератаки / Скриншоти 24 Каналу