Розвідка Британії розкрила один із напрямів підривної роботи ГРУ Росії
Джерело:Ministry of Defense
Британська розвідка окреслила діяльність підрозділу 29155 російської військової розвідки (ГРУ). Там зазначили, що Національний центр кібербезпеки Британії публічно визнав, що цей підрозділ несе відповідальність за низку наступальних кібероперацій у всьому світі з 2020 року.
Як вказується у зведенні Міноборони, принаймні деякі з кібероперацій групи були спрямовані на підтримку російського вторгнення в Україну.
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Британська розвідка розповіла про кібероперації ГРУ
Відповідно до даних розвідки Британії, операції включали використання шкідливого ПЗ WhisperGate проти українських цілей у 2022 році. Інша діяльність полягала у зламі вебсайтів та скануванні мереж з метою шпигунства. Раніше WhisperGate приписувався російській державі, тепер атака пов'язується безпосередньо з підрозділом 29 155 ГРУ.
Підрозділ 29155 вважається відповідальним за спроби державних переворотів, диверсій операцій із впливу, а також замахів на вбивства по всій Європі.
Це ще раз підкреслює цінність, яку російська держава надає кіберпростору в контексті свого вторгнення в Україну,
– зазначають у Міноборони Британії.