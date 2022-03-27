Кіберполіція поширила корисну інформацію про VPN: що треба знати

В період війни слід захистити себе й в інформаційному просторі, тим паче вже траплялися випадки, коли окупанти "добиралися" до населення саме там. Зокрема, мовиться про соціальні мережі.

Один зі способів як це можна зробити – користуватися VPN. Це приватна віртуальна мережа для виходу в інтернет. За інформацією Кіберполіції, якщо використовувати VPN, то реальна IP-адреса людини не буде видима для інших сервісів, з якими вона взаємодіє.

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Що робить VPN

приховує вашу IP-адресу;

обходить блокування, що не дають змоги під'єднатися до бажаного сервісу;

знімає обмеження швидкості, якщо такі наявні на кінцевому сервісі для певної місцевості користувачів.