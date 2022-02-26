Кіберполіція розробила чат-бот для блокування сервісів дезінформації

Кіберполіція створила чат-бот для блокування сервісів дезінформації під час російсько-української війни. Тепер ворожі сторінки можна знешкоджувати у різних соцмережах.

Чат-бот створили у телеграмі – https://t.me/stopdrugsbot. Після приєднання користувачі одразу отримують детальні інструкції.

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Окрім чат-боту ще є телеграм-канал

Загалом за допомогою боту можна заблокувати фейкову інформацію у таких найпопулярніших ресурсах, як:

телеграм-канали;

ютуб-канали;

фейсбук-групи;

інстаграм-профілі.

Окрім дезінформації подібні спільноти можуть повідомляти і про місця дислокацій українських бійців, що є вкрай небезпечним для України та бажаним для окупанта. У кіберполіції закликають усіх активно брати участь у блокуванні ворожих сторінок.

Також є і телеграм-канал, де надсилатимуть диверсійні ресурси для блокування та детальні інструкції як саме це зробити. Посилання – https://t.me/stoprussiachannel.



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