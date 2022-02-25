Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про російські мітки
25 лютого 2022 , 12:06Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Кіберполіції
Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які російські окупанти залишають на дорогах.
Такі точки сфотографувати, щоб вони потрапили до єдиної бази на Google Maps.
До теми У Львові біля військкомату затримали чоловіка, який фотографував об'єкти й черги
Спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітка можна знайти в телеграмі за адресою @ukraine_avanger_bot.
Шановні громадяни! Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах,
– йдеться у повідмленні.
Додамо, що Укравтодор закликає громадян фіксувати та знищувати певні позначки на дорогах. Мовиться про спеціальні знаки-сигнали, якими вороже військо позначає важливі об'єкти
Що робити, якщо побачили такі позначки:
- Замальовуйте їх або присипайте землею, брудом, заливайте смолою.
- Будьте пильними, за можливості фіксуйте їх і обов’язково повідомляйте про них у поліцію за допомогою гарячої лінії 102.
Вони виглядають ось так:
Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.
Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!