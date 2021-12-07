Кіберполіція зайнялася "Миротворцем" через "юну письменницю з Донбасу" Савенкову

У кіберполіції розпочали розслідування через розміщення персональних даних на сайті "Миротворця". Туди вносять людей, які, на думку власників бази, становлять загрозу нацбезпеці.

Справу проти "Миротворця" розпочали за статтею про порушення недоторканності приватного життя. Про це виданню повідомили у кіберполіції у відповідь на запит.

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Правоохоронці відкрили справу проти "Миротворця"

Кримінальну справу в кіберполіції порушили після звернення уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової. На початку листопада вона звернула увагу на історію 13-річної жительки Луганська Фаїни Савенкової.

Розслідувачі StopFake з'ясували, що російська пропаганда використовувала Савенкову для звинувачення України у воєнних злочинах на Донбасі на рівні ООН та ЮНІСЕФ.

У результаті дівчину внесли до "Миротворця" через участь у фестивалі "Зірки над Донбасом", який відбувся на окупованій території Луганської області.

Заяви Денісової та кіберполіції

Денісова попросила правоохоронців вилучити дані про дитину з бази й закрити її.

Сайт не належить до жодної державної установи, але порушує права не тільки цієї дитини, а також і інших… Ми обговорювали питання, як нам об'єднати зусилля, щоб нарешті такий сайт вже не працював,

– сказала Денісова виданню.

Вона вважає, що база завдає багато шкоди не тільки дітям, а й іншим громадянам.

У кіберполіції зазначили, що надіслали запити "Миротворцю" щодо наявності в списках на їхньому сайті інших неповнолітніх дітей "з метою перевірки викладених у зверненні уповноваженої Ради з прав людини обставин".

До слова, максимальна санкція за статтею статті, на основі якої розпочали справу, арешт до 6 місяців або позбавлення чи обмеження волі до 5 років.

База "Миротворець": що про неї відомо

Джерело: сайт "Миротворця"

Це недержавна організація, яка була створена у 2014 році.

"Миротворець" досліджує ознаки злочинів проти національної безпеки України, людства та міжнародного правопорядку".

На сайті публікували персональні дані тисяч людей, які, на думку організації, становлять загрозу.

У 2019 році заступник глави Місії ООН з прав людини в Україні Бенджамін Моро заявив, що "Миротворець" порушує право на приватне життя і презумпцію невинуватості.

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