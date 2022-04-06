Кіберполіція викрила понад 100 осіб, які наживалися на людському горі під час війни

Співробітники Кіберполіції викрили 106 зловмисників, які шахраювали в інтернеті, під час війни. Зокрема, вони видавали себе за благодійників.

Загалом Кіберполіція перевірила 234 людей, які могли бути причетні до злочину. За вказаними фактами відкрито кримінальні провадження.

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З початку військового вторгнення рф в Україну кіберполіцейські викрили 106 осіб на вчиненні шахрайства в інтернеті,

– мовиться в повідомленні.

Найпоширенішими видами шахрайства в умовах воєнного стану є:

псевдоблагодійність:

пропозиції з оренди неіснуючого житла;

фейкові пасажирські перевезення;

продаж неіснуючих товарів, зокрема й військової амуніції.

Також правоохоронці фіксують випадки, коли чоловіків призовного віку переправляють через державний кордон під виглядом організації. Також шахраї надають фейкову інформацію щодо безвісти зниклих громадян.

Кіберполіція закликає українців перераховувати гроші тільки офіційним благодійним фондам, що вказані на сайті НБУ, або через додаток "Дія".

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