Кібервійна Китаю і Росії проти Заходу: хакери продовжують масштабні атаки

Захід потерпає від російських та китайських кібератак. США, Євросоюз та НАТО вже офіційно висунули звинувачення Китаю у скоєнні масштабного кіберзлочину проти компанії Microsoft.

Загалом було вражено чверть мільйона серверів по всьому світу. Активізація хакерів у кіберпросторі пов'язана зі стрімким розвитком комп'ютерних технологій, де з'явилося більше вразливих місць, ніж було раніше.

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Риторика Заходу проти Китаю стала більш жорсткою

Викладач Blekinge Institute of Technology Олександр Адамов пояснив, зі зростанням кількості програмного коду, теж підвищується ймовірність того, що в ньому буде знайдено вразливість. Інженери можуть робити помилки, які й використовують зловмисники.

Остання китайська кібератака змусила Захід об'єднатись. ЄС закликав Пекін розпочати розслідування щодо злочинної кібердіяльності на його території. В НАТО заявили, що Китай мусить виконувати свої міжнародні зобов'язання щодо кіберпростору, як і решта держав світу.

Міністерство юстиції підраховує втрати, оскільки оголошує кримінальне обвинувачення проти 4 хакерів Міністерства державної безпеки Китаю. Ці звинувачення стосуються діяльності, спрямованої на іноземні уряди та організації в ключових секторах,

– повідомила речниця Білого Дому Джен Псакі.

Перспектива запровадження нових санкцій проти Китаю не посилить позиції Заходу. Завдання хакерських атак полягає в тому, щоб виснажити супротивника, який вкладатиме більше ресурсів для боротьби з ними. У Пентагоні навіть виокремили "кіберпростір" як окреме поле протистояння. Куди ефективніше буде тиснути на Пекін та Москву економічно та геополітично.

У Росії діють високопрофесійні кіберзлочинці

Україна теж має гіркий досвід кібератак російських хакерів, які блокували сайти українських державних органів. Наприклад, вірус Petya у 2017 році.

У Росії, на відміну від Китаю, кіберзлочинці не пов'язані прямо з державними структурами. Це впливає на мотивацію самих виконавців кібератак.

"Російські державні органи використовують досить високопрофесійних кіберзлочинців і представників хакерської спільноти. Їм дають можливість заробляти на цих атаках, а натомість обіцяють не переслідувати в правовому полі", – зазначив експерт з питань інформаційних війн Дмитро Золотухін.

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Людський фактор теж присутній. Навчання чиновників про те, як поводитися в інтернеті може стати ефективним методом протидії кіберзагрозам. До того ж самоосвіта сприятиме оновленню знань про сучасні інформаційні технології.

Україна могла б використати поточну ситуацію як шанс долучитися до міжнародного тиску на Китай та Росію, вважають експерти.

Нині у світі формуються центри глобального протистояння в кіберпросторі. Перспективним може стати вироблення міжнародної системи реагування на кіберінциденти, в якій Україна могла б зайняти гідне місце,

– зауважила експертка International Strategic Action Network for Security Марія Авдєєва.

Кібербезпека вже стала невід'ємною складовою сучасних воєн, коли низький рівень захисту може призвести до блокування цілих секторів економіки та зупинки промисловості. Через це необхідно продовжувати політичний тиск на країни, причетні до поширення кібератак.