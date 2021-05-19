"Кіборга"-росіянина затримали в Житомирі: МВС обіцяє не видавати його Росії

Добровольця з "Правого сектора", захисника Донецького аеропорту Леоніда Чемоданова затримали у Житомирі правоохоронці. Про це стало відомо 18 травня.

Чемоданова – позивний "Зелений" – у Росії, громадянином якої він є, засудили за розбій. Журналісти поцікавилися у Міністерства внутрішніх справ, чи будуть "кіборга" туди екстрадувати.

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У Житомирі поліція затримала ветерана-"кіборга"

Леоніда Чемоданова затримала поліція у Житомирі 18 травня.

Затримання відбулося в рамках справи про незаконне зберігання групою осіб зброї й боєприпасів.

Привезені із зони АТО (ООС) зброю і боєприпаси, як вважає слідство, чоловік незаконно тримав у гаражі.

Співрозмовник LIGA.net у МВС повідомив, що під час обшуків за місцем проживання Чемоданова знайшли пістолет, посвідку на проживання і паспорт громадянина Росії, в якому, як засвідчила судова експертиза, було переклеєно фото.

Для встановлення анкетних даних у затриманого взяли зразки ДНК і відбитків пальців. І вони збіглися з відбитками з бази Інтерполу людини на ім'я Олексій Петров – а це

В Україні Леонід Чемоданов на псевдо "Зелений" відомий як ветеран АТО, доброволець ДУК "Правий сектор", захисник Донецького аеропорту та селища Піски.

Екстрадувати "Зеленого" до Росії наміру не мають

Чемоданов (Петров) перебуває у міжнародному розшуку з березня 2021 року в базі Інтерполу.

з березня 2021 року в базі Інтерполу. Однак видавати його Росії у МВС наміру не мають – так там запевнили журналістів.

Натомість вирішується питання про його тимчасовий арешт.

Але ось що написав адвокат Чемоданова Віталій Коломієць у фейсбуці: "Зеленого" затримала поліція для екстрадиції в Росію. Сюр. У Житомирі не чули про пряму заборону екстрадиції ветеранів у Росію та її держави-сателіти".

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До слова, у грудні 2020 "Зелений" розповідав виданню "Цензор.НЕТ", що переїхав в Україну ще до російсько-української війни. І одразу від початку агресії Кремля пішов на фронт. При цьому його особу вже перевіряли в СБУ.