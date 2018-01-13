"Кіборги" подадуть на кінопремію "Оскар" від України, – Сеітаблаєв

Фільм "Кіборги" про захисників донецького аеропорту збираються висунути на кінопремію "Оскар" від України.

Про це сказав актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв у ефірі "5 каналу".

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Ми будемо подаватися. Побачимо, як вирішать члени українського оскарівського комітету,

– зазначив він.

Також Сеітаблаєв зауважив, що переважна більшість міжнародних фестивалів класу А дуже ревно ставиться до прокату стрічки перед тим, як вона потрапляє на фестиваль.

Зазначимо, "Кіборги" з’явилися на екранах 7 грудня. Стрічка розповідає про оборону Донецького аеропорту восени 2014 року. Касові збори фільму склали понад 20 мільйонів гривень.

Нагадаємо, російський фотограф і письменник, автор книги "Аеропорт" Сергій Лойко звинуватив авторів фільму "Кіборги" у плагіаті.



Згодом, знімальна група стрічки відповіла на всі претензії російського письменника. На думку команди "Кіборгів", Лойко висловив неповагу до всіх людей, яких стосується події в Донецькому аеропорті.